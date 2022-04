Left Lane Capital clôture son deuxième fonds avec 1,4 milliard de dollars pour Internet et la technologie de consommation

Une société de capital-risque basée à New York a levé plus de 2 milliards de dollars depuis sa création qu'elle a investi dans des sociétés de consommation et Internet

NEW YORK, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Left Lane Capital, société de capital-risque basée à New York et fondée en août 2019, a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son deuxième fonds, Left Lane Capital Partners II LP (Fonds II), avec 1,4 milliard de dollars d'engagements, dépassant ainsi son objectif initial de 1 milliard de dollars. En deux ans, Left Lane a levé plus de 2 milliards de dollars d'engagements en capitaux à investir dans des entreprises de technologie de consommation et Internet, à forte croissance et à forte rétention partout dans le monde.

Le Fonds II représente plus du double du montant levé pour le Fonds I, qui avait 630 millions de dollars d'engagements, dépassant son objectif initial de 500 millions de dollars. Les fonds sursouscrits de Left Lane démontrent la forte adhésion à leur thèse : l'avenir de l'économie mondiale des consommateurs et des travailleurs sera défini par la pénétration continue et accélérée des plateformes numériques. Left Lane est dirigée par quatre associés directeurs : Harley Miller, Dan Ahrens, Jason Fiedler et Vinny Pujji. Ils constituent l'une des plus jeunes équipes à lever un fonds de cette ampleur.

« Qu'il s'agisse de votre tasse de café du matin, de votre tutorat individuel virtuel ou de la gestion de patrimoine financier à long terme, chaque dollar dépensé, que ce soit à la maison ou au travail, est pris en charge par des solutions axées sur le numérique, a déclaré Harley Miller, PDG et associé directeur de Left Lane. Pour tirer parti de cette occasion, notre stratégie de placement repose uniquement sur une approche axée sur les données, des capacités d'approvisionnement exclusives et un engagement indéfectible en faveur d'un véritable partenariat avec les entrepreneurs. Nous ne sommes pas seulement des investisseurs, mais aussi des bâtisseurs, qui mettent à profit l'expertise du marché de l'équipe pour stimuler les affaires avec davantage de précision que les entreprises généralistes. C'est un privilège de soutenir les entrepreneurs, et nous ne tenons jamais cela pour acquis. »

Left Lane, société d'investissement mondiale ayant des bureaux à New York et à Londres, est l'auteure de 36 investissements dans certaines des entreprises les plus prometteuses d'Internet et de technologie grand public dans une douzaine de pays différents. La société cible les entreprises à des points clés d'inflexion de la croissance et dirige les transactions de série A à C. En utilisant son expertise du marché différenciée et son processus d'évaluation axé sur les mesures, Left Lane investit stratégiquement entre autres dans les secteurs des technologies financières, de l'éducation, à destination des PME, des logiciels, de la technologie alimentaire, du commerce électronique, de la santé et du bien-être, des jeux et du divertissement.

Les investissements initiaux sélectionnés par Left Lane comprennent des entreprises comme GoStudent (marché numérique basé à Vienne pour le tutorat vidéo), M1 Finance (plateforme de placement et de conseil tout-en-un basée à Chicago) et Wayflyer (plateforme de financement des entreprises de commerce électronique basée à Dublin), qui ont toutes déjà atteint le statut de licorne. Left Lane a également investi dans d'autres sociétés importantes telles que Masterworks (plateforme d'investissement pour les œuvres d'art emblématiques), Jackpocket (plateforme de loterie mobile), Moove (propriété de voiture flexible), Blank Street (chaîne de café spécialisée), Hnry (plateforme fiscale pour les travailleurs indépendants), etc.

« Left Lane renverse le modèle du capital-risque. C'est notre adversaire de référence pour toutes les décisions stratégiques, petites et grandes, mais elle a aussi défendu notre entreprise sur le marché. Bon nombre des PDG qu'elle a appuyés dans le passé ont investi dans son fonds ; un signal fort pour nous, car c'était la preuve du respect qu'elle inspirait au sein de la communauté mondiale des fondateurs, » a déclaré Felix Ohswald, PDG de la société GoStudent, licorne des technologies de l'éducation.

Avec son vaste portefeuille et son important Fonds II, Left Lane a l'intention de continuer à investir dans ce réseau, de développer davantage ses capacités internes autour des fonctions clés et de prioriser la croissance et l'évolution des sociétés dans lesquelles elle investit.

« La différenciation de Left Lane se joue avant tout au niveau de nos collaborateurs. Nous construisons le meilleur endroit possible pour que les consommateurs et les investisseurs sur Internet puissent créer leurs propres marques et être des partenaires de confiance de la prochaine génération d'entrepreneurs qui définira le marché », a déclaré Dan Ahrens, associé directeur.

Left Lane Capital est une société de capital-risque de premier plan basée à New York qui investit dans des sociétés de technologie de consommation et d'Internet à forte croissance. La mission de Left Lane est de s'associer à des entrepreneurs extraordinaires qui créent des entreprises incarnant leur catégorie, mais qui sont aussi fondamentales pour la condition et l'esprit humains. Elle a notamment investi dans GoStudent, Masterworks, M1 Finance, FightCamp, Wayflyer et Blank Street. L'équipe de Left Lane est répartie entre le siège social à Brooklyn et Londres. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.leftlanecap.com .

