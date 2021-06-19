Left to Survive появляется в AppGallery с мощной кампанией при сотрудничестве с Huawei

Left to Survive представляет собой бескомпромиссное испытание игроков на реакцию, обеспечивая им бесконечные часы захватывающего игрового процесса с глубокой стратегической механикой и индивидуализацией в многочисленных игровых режимах.

MY.GAMES также предлагает игрокам на устройствах Huawei эксклюзивные акции и подарочный комплект стоимостью 25 долларов США, включающий в себя внутриигровую валюту и бусты. С 15 июня игроки, пользующиеся магазином приложений AppGallery, могут обменивать подарки в игре после ее установки, а также пользоваться скидками на определенные покупки внутри приложения (IAP) для получения бесценного преимущества по сравнению со своими конкурентами.

«Компания MY.GAMES очень рада появлению своего продукта в AppGallery. Мы уверены в том, что Left to Survive произведет должное впечатление на пользователей AppGallery со всего мира своим захватывающим и динамичным игровым процессом, — заявил ведущий продюсер студии Whalekit Василий Мешкой. — Мы надеемся, что отношения между двумя компаниями не ограничатся размещением игры Left to Survive и что мы сможем вывести на платформу и другие игровые продукты».

Huawei обеспечивает MY.GAMES возможность обогащения игрового процесса

Будучи одной из самых быстрорастущих мировых площадок для распространения приложений, AppGallery имеет твердое намерение способствовать успеху всех своих партнеров. Эти две команды тесно сотрудничали в целях интеграции HUAWEI IAP Kit и HUAWEI Ads Kit из HMS Core, обширного спектра открытых локальных и облачных возможностей, созданных компанией Huawei.

IAP Kit обеспечивает безопасность платежей внутри приложений, позволяя игрокам на устройствах Huawei наращивать свой игровой опыт с заслуженным душевным спокойствием. Аналогичным образом, Ads Kit дает компании MY.GAMES возможность проводить промоакции для своих игроков, расширяя их горизонты на другой контент без нарушения игрового процесса.

Left to Survive в AppGallery.

Left to Survive: подробная информация о региональных промоакциях.

Весь мир:

a. 1 эксклюзивный подарочный комплект стоимостью 25 долл. США, содержащий 100 золотых и 50 бустеров

В период с 17 июня по 1 июля игроки, пользующиеся AppGallery в следующих регионах, также имеют возможность получить:

Европа:

а. 1 купон на 2 евро для любых покупок внутри приложения стоимостью более 4 евро

б. 1 купон на 4 евро для покупки Battle Pass

Россия:

а. 1 купон на 80 рублей для любых покупок внутри приложения на сумму более 89 рублей.

б. 2 купона на 150 рублей для любых покупок внутри приложения на сумму более 219 рублей

в. 2 купона на 190 рублей для любых покупок внутри приложения на сумму более 370 рублей

г. 1 купон на 417 рублей для покупки Battle Pass

д. 1 купон на 680 рублей для покупки Battle Pass Plus

Информация об AppGallery

Концепция AppGallery заключается в создании открытой инновационной платформы для распространения приложений, доступной для потребителей и в то же время надежно защищающей конфиденциальность и безопасность пользователей. Магазин приложений AppGallery, входящий в тройку крупнейших площадок мира, предлагает широкий выбор глобальных и локальных приложений в 18 категориях и доступен более чем в 170 странах и регионах с более чем 540 миллионами ежемесячных активных пользователей по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1536298/Left_Survive.jpg

SOURCE AppGallery