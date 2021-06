Left to Survive přichází na AppGallery s masivní propagací díky partnerství se společností Huawei

Šen-čen, Čína, 19. června 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei uzavřela partnerství se špičkovým ruským herním vydavatelstvím MY.GAMES a jeho studiem Whalekit a do AppGallery přináší jejich zombie střílečku Left to Survive. Při uvedení hry poskytla AppGallery rozsáhlou technickou podporu pro integraci jádra Huawei Mobile Services (HMS) do hry a využila své marketingové zdroje pro propagaci při spuštění.