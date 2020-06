Legal-Bay Lawsuit Funding anuncia que Roundup ha acordado resolver ciertos casos

La empresa de financiación de preacuerdos informó previamente de la actualización de Roundup de que las conversaciones sobre los acuerdos estaban progresando; ahora la compañía es la primera en informar que se ha llegado a un acuerdo para los demandantes que han contraído linfoma no Hodgkin del herbicida.

WHIPPANY, New Jersey, 4 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Legal-Bay LLC, la Lawsuit Settlement Funding Company, ha recibido la noticia de que se ha llegado a un acuerdo provisional con respecto a una parte de algunas de las numerosas demandas de Roundup presentadas en los Estados Unidos. Según las fuentes de Legal-Bay cercanas al litigio que hablaron sobre la condición del anonimato, las cantidades del acuerdo se refieren específicamente a los demandantes que han contraído linfoma no Hodgkin de su exposición al producto Bayer Monsanto. Las condiciones financieras aún no se conocen, sin embargo, los demandantes caerán en niveles de daños que determinarán las cantidades finales en dólares. Bayer AG se encuentra en Alemania, pero los acuerdos no involucran a residentes europeos.

Chris Janish, consejero delegado de Legal-Bay, comentó, "Como se informó el mes pasado, estamos contentos de que este litigio esté ahora oficialmente en estado de resolución. Creo que los abogados de los demandantes y Bayer hicieron un trabajo increíble resolviendo algunas de estas afirmaciones teniendo en cuenta todos los factores que ocurren en el país hoy en día. Aunque la confirmación final no ha llegado, creemos que este es un gran paso en la siguiente fase del proceso para los enfermos."

Bayer Monsanto estaba recibiendo presión pues los veredictos del jurado fueron en contra de ellos. Con 80.000 reclamaciones presentadas, Bayer ahora se ofrece a embarcarse en una estructura de acuerdo global para contener la exposición y poner este capítulo de la empresa a un lado. Las llamadas a Bayer Monsanto para comentarios sobre la confirmación del acuerdo no fueron devueltas, y la empresa todavía niega responsabilidad.

Legal-Bay aceptará nuevas solicitudes de pre-acuerdo para casos Roundup, así como para los clientes actuales.

Si necesita un adelanto inmediato en efectivo de su acuerdo Roundup anticipado, visite el sitio web de la empresa AQUÍ o llame al 877.571.0405 donde los agentes están a la espera las 24 horas del día.

Legal Bay han demostrado que son una gran empresa de financiación de demandas con la que trabajar. Los fondos para demandas, comúnmente referidos por los demandantes como préstamos de demanda o un préstamo de demanda, siempre están libres de riesgos. Sólo pagas si ganas tu caso. El adelanto en efectivo sin recurso no es un préstamo previo al acuerdo, préstamos para acuerdos o préstamos previos al acuerdo como se conocen comúnmente.

