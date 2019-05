Legendärer Partygast Albane Cleret arbeitet mit Sony International beim Event „ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD" in Cannes zusammen

Sony International hat sich mit dieser legendären Club-Persönlichkeit und ihrem Team zusammengetan, um die Afterparty „Once Upon A Time...in Hollywood" zu produzieren. Die Party folgte auf die Weltpremiere des Films in Anwesenheit des Filmemachers Quentin Tarantino und seiner Hauptdarsteller Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie. Stéphane Huard, Geschäftsführer von Sony Pictures Releasing France, erklärte: „Albane ist eine wahre Künstlerin, die eine legendäre Party für Once Upon A Time kreiert hat... In Hollywood wird man sich immer daran erinnern, dass dies ein Werk der Party-Legende von Canne ist."