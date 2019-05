Legendárna hostiteľka večierkov Albane Cleretová a Sony International usporiadali v Cannes podujatie s názvom „ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD"

Sony International sa spojil s touto legendou klubov a jej tímom, aby spolu usporiadali nočnú párty s názvom „Once Upon A Time ... in Hollywood". Večierok sa konal po svetovej premiére filmu s identickým názvom, na ktorej sa zúčastnili režisér Quentin Tarantino a jeho hlavní protagonisti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio a Margot Robbie. Stéphane Huard, výkonný riaditeľ spoločnosti Sony Pictures Releasing France, uviedol: "Albane je skutočná umelkyňa, ktorá vytvorila legendárnu párty pre film Once Upon A Time ... in Hollywood. Tento večer zostane navždy súčasťou kultových večierkov v Cannes."