Легендарная бита Бейба Рута будет продана с молотка

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Babe Ruth Home Run Bat

10:42 ET

МИЛУОКИ (MILWAUKEE), 8 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- В 1924 году легендарный американский бейсболист Бейб Рут пробил свой первый в сезоне хоум-ран с подачи питчера Уолтера Джонсона, в последствии вошедшего в «Зал бейсбольной славы». По окончании матча игрок подписал победную биту и презентовал её старшекласснику Филу Гроссману. 

Юноша выиграл широко освещавшийся в прессе конкурс бейсбольных отбивающих, проходивший на протяжении целого года при спонсорской поддержке LA Herald. В качестве приза он получил ту самую биту, которой Бейб пробил первый хоум-ран в сезоне 1924 года. 

Babe_Ruth_Home_Run_Bat
Babe_Ruth_Home_Run_Bat

Фотография, на которой Рут подписывает биту (см. ниже), является единственным известным изображением знаменитого бейсболиста, запечатлённого ставящим автограф на бите в своей униформе. Кроме этой фотографии существует также документальный снимок Рута, пересекающего основную базу после хоум-рана с подачи Джонсона.  

Являясь преданным поклонником Бейба Рута, Фил Гроссман на протяжении всей жизни собирал альбом с десятками фотографий и статей о любимом игроке.  Эта бесценная коллекция будет продана с аукциона вместе с битой.

Гроссман бережно хранил подарок Бейба Рута до самой своей смерти в 1986 году. После этого бита перешла в собственность племянника Фила - Майка Робинсона. К сожалению, в 1989 году и бита, и альбом были украдены, но после 29-летних поисков обнаружены и возвращены Робинсону.  

Роль Бейба Рута и Уотлера Джонсона в истории бейсбола трудно переоценить. Оба легендарных спортсмена вошли в первую шестёрку игроков, включённых в «Зал бейсбольной славы».

Вещи, некогда принадлежавшие Бейбу Руту, считаются истинным сокровищем для любого коллекционера. Шесть (6) из пятнадцати (15) самых дорогих когда-либо продававшихся спортивных реликвий принадлежали именно Руту. 

Самая высокая цена была заплачена за футболку Бейба Рута сезона 1920 года. Она была продана с аукциона в 2012 году за 4 415 000 долл. США. 

Бита не только является самой прославленной спортивной реликвией всех времён, но и имеет высочайший возможный рейтинг ведущих экспертов отрасли - GU10. 

Хотя исходная минимальная ставка на предстоящем аукционе составляет 3 000 000 долл. США, коллекционеры уже прогнозируют, что бита, которой Бейб Рут пробил победный хоум-ран в сезоне 1924 года, будет продана гораздо дороже знаменитой футболки, став тем самым ценным предметом в истории спортивного коллекционирования.  

Видеопрезентация биты Бейба Рута сезона 1924 года: www.1924baberuthbat.com/#video

Ссылка для регистрации участников аукциона: http://sports.mearsonlineauctions.com/catalog.aspx?category=23 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/775181/Babe_Ruth_Home_Run_Bat.jpg  

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http://www.1924baberuthbat.com

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Легендарная бита Бейба Рута будет продана с молотка

News provided by

Babe Ruth Home Run Bat

10:42 ET