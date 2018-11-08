Легендарная бита Бейба Рута будет продана с молотка

Фотография, на которой Рут подписывает биту (см. ниже), является единственным известным изображением знаменитого бейсболиста, запечатлённого ставящим автограф на бите в своей униформе. Кроме этой фотографии существует также документальный снимок Рута, пересекающего основную базу после хоум-рана с подачи Джонсона.

Являясь преданным поклонником Бейба Рута, Фил Гроссман на протяжении всей жизни собирал альбом с десятками фотографий и статей о любимом игроке. Эта бесценная коллекция будет продана с аукциона вместе с битой.

Гроссман бережно хранил подарок Бейба Рута до самой своей смерти в 1986 году. После этого бита перешла в собственность племянника Фила - Майка Робинсона. К сожалению, в 1989 году и бита, и альбом были украдены, но после 29-летних поисков обнаружены и возвращены Робинсону.

Роль Бейба Рута и Уотлера Джонсона в истории бейсбола трудно переоценить. Оба легендарных спортсмена вошли в первую шестёрку игроков, включённых в «Зал бейсбольной славы».

Вещи, некогда принадлежавшие Бейбу Руту, считаются истинным сокровищем для любого коллекционера. Шесть (6) из пятнадцати (15) самых дорогих когда-либо продававшихся спортивных реликвий принадлежали именно Руту.

Самая высокая цена была заплачена за футболку Бейба Рута сезона 1920 года. Она была продана с аукциона в 2012 году за 4 415 000 долл. США.

Бита не только является самой прославленной спортивной реликвией всех времён, но и имеет высочайший возможный рейтинг ведущих экспертов отрасли - GU10.

Хотя исходная минимальная ставка на предстоящем аукционе составляет 3 000 000 долл. США, коллекционеры уже прогнозируют, что бита, которой Бейб Рут пробил победный хоум-ран в сезоне 1924 года, будет продана гораздо дороже знаменитой футболки, став тем самым ценным предметом в истории спортивного коллекционирования.

Видеопрезентация биты Бейба Рута сезона 1924 года: www.1924baberuthbat.com/#video

Ссылка для регистрации участников аукциона: http://sports.mearsonlineauctions.com/catalog.aspx?category=23

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/775181/Babe_Ruth_Home_Run_Bat.jpg

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http://www.1924baberuthbat.com

