Легендарная «королева вечеринок» Альбан Клере организовала афтерпати по случаю премьеры «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» по заказу Sony International

Компания Sony International задействовала легендарную «королеву вечеринок» и ее команду в организации афтерпарти по случаю показа картины «Однажды в Голливуде». Вечеринка состоялась после мировой премьеры фильма при участии режиссера Квентина Тарантино и ведущих актеров Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Управляющий директор Sony Pictures Releasing France Стефан Хуард отметил: «Альбан - настоящий творец и профессионал своего дела. Ей удалось организовать поистине легендарное мероприятие для «Однажды в Голливуде». Эта незабываемая вечеринка войдет в историю Каннского кинофестиваля».

Альбан Клере славится своими маленькими закрытыми вечеринками с участием звезд первой величины, однако на этот раз в Каннах перед ней стояла задача создать столь же интимную и комфортную атмосферу для 600 гостей.

В первые в истории фестиваля Альбан открыла все пространство крыши фешенебельного отеля для одного мероприятия, позволив гостям свободно перемещаться между тремя уникальными локациями, включая ресторан с террасой, центральную площадку с круглым баром и знаменитыми приватными кабинками и потрясающий лаунж-клуб под открытым небом с панорамными видами на Напульский залив. Основными спонсорами мероприятия выступили Hennessey, Chanel, Moet и Breitling, а бармены Hennessey создавали оригинальные коктейли для гостей вечеринки. После семиминутной овации во Дворце фестиваля Квентин Тарантино, актеры, съемочная группа и представители руководства Sony отправились на частный обед, организованный в их честь. Меню торжества составил один их ведущих шеф-поваров Франции Сирил Линьяк, работавший с обладателем трех Мишленовских звезд Аленом Пассаром в Arpège и шеф-кондитеров Пьером Эрме. Исполнительный вице-президент по вопросам международного маркетинга компании Sony Сал Ладестро отметил: «Мы очень рады сотрудничать с Альбан, превратившей прием по случаю мировой премьеры картины Тарантино в совершенно незабываемое мероприятие. Творческий талант и внимательность к самым деликатным деталям делают Альбан Клере одним из ведущих ивент-организаторов мира, и мы с радостью вернемся к нашему сотрудничеству в будущем».

О компании Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment (SPE) является дочерним предприятием компании Sony Entertainment Inc., которая, в свою очередь, входит в состав токийской Sony Corporation. Международные направления деятельности SPE охватывают производство, приобретение и дистрибуцию кинокартин и телепередач; организацию и управление телевизионными сетями; создание и дистрибуцию цифрового контента; управление студиями; разработку новых развлекательных продуктов, сервисов и технологий. Больше информации - по ссылке http://www.sonypictures.com .

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