Společnost Sony International se spojila s touto legendární prominentní dámou organizací klubů a jejím týmem, aby zorganizovala pozdní party „Once Upon A Time ... in Hollywood". Večírek následoval po světové premiéře tohoto filmu, které se zúčastnili režisér Quentin Tarantino a jeho hlavní herci Brad Pitt, Leonardo DiCaprio a Margot Robbie. Stéphane Huard, výkonný ředitel společnosti Sony Pictures Releasing France uvedl: „Albane je opravdová umělkyně, která vytvořila legendární party pro film Once Upon A Time… in Hollywood, na který se bude navždy vzpomínat jako součást tradičních party v Cannes."