Легендарный музыкальный спектакль PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, трижды удостоенный приза зрительских симпатий, завоевывает мир

В ПАРТНЕРСТВЕ С AMBASSADOR THEATRE GROUP PRODUCTIONS В 2020 ГОДУ ПОСТАНОВКУ СМОЖЕТ УВИДЕТЬ ПУБЛИКА ЛОНДОНСКОГО УЭСТ-ЭНДА

ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ВЕДУЩИХ АКТЕРОВ ГАМБУРГСКОЙ ПОСТАНОВКИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТУРНЕ ОТКРОЮТ СПЕКТАКЛИ В ПРОВИДЕНСЕ (РОД-АЙЛЕНД) В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА

ПО СЛУЧАЮ 55-ЛЕТИЯ ШЕДЕВРА РОЯ ОРБИСОНА И БИЛА ДИСА В СПЕКТАКЛЬ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА КОМПОЗИЦИЯ "OH, PRETTY WOMAN"

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 19 июня 2019 г. /PRNewswire/ --Как сегодня сообщили продюсеры PRETTY WOMAN: THE MUSICAL:

премьера второй международной постановки мюзикла состоится в 2020 году в лондонском Уэст-Энде. Музыку и слова к спектаклю, в основу которого положен сюжет книги Гэрри Маршала, написали обладатель премии Грэмми Брайан Адамс и его многолетний соавтор Джим Валланс, сценаристом выступает Дж.Ф. Лутон, а за режиссуру и хореографию постановки отвечает двукратный лауреат премии Тони Джерри Митчелл. Продюсерами лондонского мюзикла PRETTY WOMAN: THE MUSICAL станут Ambassador Theatre Group Productions в сотрудничестве с Полой Вагнер и ее командой.

Сегодня в Гамбурге продюсер Пола Вагнер вместе с композиторами Брайаном Адамсом и Джимом Валлансом представили широкой публике звезд первой международной постановки PRETTY WOMAN: THE MUSICAL. Известные в Германии театральные актеры Патрисия Меден в роли Вивьен и Марк Зайберт в роли Эдварда выйдут на сцену гамбургского Театра на Эльбе в понедельник, 23 сентября 2019 года. Премьера постановки PRETTY WOMAN: THE MUSICAL от Stage Entertainment состоится в воскресенье, 29 сентября 2019 года.

Спектакли в рамках первого национального турне PRETTY WOMAN: THE MUSICAL начнутся в октябре 2020 года на сцене Providence Performing Arts Center в штате Род-Айлденд.

Продюсеры мюзикла PRETTY WOMAN почтят память легендарного исполнителя Роя Орбисона, включив в постановку всемирно известный музыкальный хит "Oh, Pretty Woman", написанный Роем Орбисоном и Дилом Дисом и отмечающий в этом году свое 55-летие. Композиция "Oh, Pretty Woman", выпущенная в формате сингла 1 августа 1964 года, разошлась по миру в семи миллионах экземпляров. Этот хит, ассоциирующийся с покойным Роем Орбисоном, получил особую популярность в качестве саундтрэка к легендарному фильму Гэрри Маршала. "Oh, Pretty Woman" будет звучать со сцены и на Бродвее, и в ходе Национального турне, и в гамбургской и лондонской постановках.

PRETTY WOMAN: THE MUSICAL, вот уже двенадцатый месяц с успехом идущий на Бродвее, четырежды побил рекорды кассовых сборов театра "Голландец", и трижды удостаивался приза зрительских симпатий (Broadway.com). Джулия Робертс посетила спектакль 2 августа 2018 года.

