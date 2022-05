LEGOLAND® CALIFORNIA RESORT APRESENTA ESTREIA GLOBAL DA PRIMEIRA ATRAÇÃO LEGO® FERRARI BUILD AND RACE DO MUNDO!

"Dando início ao que se espera ser uma das maiores temporadas de férias até hoje, a LEGOLAND California está entusiasmada em trazer esta atração inédita para Carlsbad, na Califórnia", disse Kurt Stocks, presidente do LEGOLAND California Resort. "Depois de acompanhar o Grande Prêmio de Miami, sabemos o quanto as corridas de Fórmula 1 podem ser emocionantes, e estamos entusiasmados em oferecer a nossos visitantes um gostinho dessa experiência aqui no parque."

A peça central da abertura foi uma Ferrari F40 em tamanho real, na cor vermelho vivo, desenvolvida pelo LEGO Group, o único modelo desse tipo no mundo. O modelo da LEGO demandou mais de 3.800 horas de uma equipe de Master Model Builders e mais de 350 mil peças de LEGO para ser criado. Ele tem cerca de 4,3 metros de comprimento, 2 metros de largura, 1,2 metro de altura e pesa mais de 1.300 quilos. Uma peça central visual permanente da "garagem" da atração, os visitantes podem sentar na Ferrari F40 em tamanho real e tirar fotos.

A atração LEGO® Ferrari Build and Race permite que os visitantes construam, testem e pilotem sua própria Ferrari de LEGO. Inspirando-se em curiosidades sobre a Ferrari, histórias da corrida e prêmios apresentados na "garagem", os jovens pilotos podem explorar sua criatividade enquanto vão para a área de construção e teste para construir sua própria Ferrari de LEGO para pilotar em uma das três pistas de teste que incluem a área de teste, a pista de teste de direção e a pista de teste de velocidade. Cada pista oferece aos visitantes diferentes obstáculos, desafios e a chance de fazer o tempo mais rápido.

Depois de fazer todos os ajustes em seu carro, os visitantes irão para a área de corrida e utilizarão a tecnologia digital desenvolvida pela Dimensional Innovations, líder em experiências imersivas e envolventes, para digitalizarem seus carros e pilotarem virtualmente na tentativa de registrar o tempo de volta mais rápido. Em uma experiência totalmente personalizável, os visitantes poderão modificar digitalmente seu carro de LEGO, incluindo o tamanho do motor, especificações de pneus, potência e aerodinâmica, além de personalizar a placa do carro e até adicionar adesivos.

Uma vez inaugurada, a atração LEGO Ferrari Build and Race foi projetada para ser interativa e desafiadora à medida que os pilotos se adaptam às mudanças nas condições da pista devido ao clima, temperatura e velocidade do vento. Os visitantes terão três voltas para estabelecer seu tempo mais rápido usando o touchpad para dar aceleração extra ao carro e ultrapassar os concorrentes nas retas da pista. A família toda pode participar da atração visualizando monitores suspensos com uma visão panorâmica da ação e com os quadros de classificação exibindo o status das corridas atuais e destacando os melhores pilotos do dia.

A jornada continua no espaço de construção DUPLO®, onde os visitantes mais novos têm a oportunidade de despertar sua imaginação e projetar suas criações com blocos maiores. Um membro da equipe dos boxes da LEGO também estará disponível para compartilhar curiosidades sobre a Ferrari, histórias da corrida e apresentar equipamentos e prêmios temáticos da LEGO.

A atração LEGO Ferrari Build and Race está incluída no preço do ingresso do LEGOLAND California Resort. Ela se junta a outras novas adições ao parque este ano, incluindo o novo modelo do SoFi Stadium LEGO na MINILAND USA. Para consultas de preços de ingressos do LEGOLAND California Resort, programação operacional e informações adicionais, acesse www.LEGOLAND.com ou ligue para 760-918-LEGO (5346).

