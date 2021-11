LEGOLAND® California Resort e Ferrari anunciam estreia mundial de nova atração interativa voltada para a criatividade das crianças!

"A Ferrari é renomada por fabricar carros únicos em termos de desempenho, inovação e design, estabelecendo o padrão de luxo e excelência no mundo automotivo. Temos milhões de jovens visitantes que podem se inspirar nisso para criar seus próprios carros exclusivos nesta instalação única de testes e corrida", afirmou Kurt Stocks, presidente do LEGOLAND California Resort.

"Estamos entusiasmados em fortalecer nosso relacionamento existente com o LEGO Group, combinando nossas marcas líderes nesta atração de entretenimento transformadora. A experiência Build and Race foi projetada para engajar os amantes da Ferrari e do LEGO de todas as idades, alinhando-se com a estratégia da Ferrari de atrair seus fãs mais jovens", disse Annabel Rochfort, diretora de entretenimento baseado no local e esports da Ferrari.

A atração Build and Race conta com três espaços projetados para serem interativos e inspiradores. Um membro da equipe dos boxes da LEGO recepcionará os convidados quando eles chegarem na atração, compartilhando curiosidades sobre a Ferrari, história da corrida e apresentando equipamentos e prêmios temáticos da LEGO. Ao entrarem nos boxes, os visitantes terão a oportunidade de sentar em uma Ferrari F40 em tamanho real desenvolvida pelo LEGO Group e tirar fotos. A jornada continua conforme os visitantes exploram sua criatividade e constroem sua própria Ferrari de LEGO para pilotar em uma das três pistas de corrida que incluem a área de teste, a pista de teste de direção e a pista de teste de velocidade. Cada pista oferece aos visitantes diferentes obstáculos, desafios e a chance de fazer o tempo mais rápido. O espaço de construção DUPLO® também oferece aos visitantes mais jovens a oportunidade de impulsionar sua imaginação e projetar sua própria criação com blocos maiores! Os mecânicos de miniaturas LEGO e os membros da equipe despertarão a inspiração para construir durante toda a experiência.

Para finalizar, depois de personalizar seus veículos, percorrer obstáculos e ouvir o barulho do ronco dos motores, os convidados poderão criar um carro de corrida digital personalizado da Ferrari. Eles poderão digitalizar seu veículo e personalizar ainda mais sua Ferrari e também seu piloto de corrida em miniatura. Depois de finalizados, os carros são projetados digitalmente em uma pista de corrida LEGO inspirada na Pista di Fiorano (uma pista particular da Ferrari utilizada principalmente para fins de desenvolvimento e testes), e os visitantes poderão competir digitalmente com outros carros pela volta mais rápida da pista!

A atração Build and Race estará incluída no preço do ingresso do LEGOLAND California Resort. Para mais informações, acesse www.LEGOLAND.com/California.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1682396/LEGOLAND_California_Ferrari__v13a.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1682397/LEGOLAND_California_Landscape.jpg

FONTE LEGOLAND California

