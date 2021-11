LEGOLAND® California Resort et Ferrari annoncent la première mondiale d'une nouvelle attraction interactive basée sur la créativité des enfants !

« Ferrari est réputée pour fabriquer des voitures uniques en termes de performances, d'innovation et de design, établissant ainsi la norme en matière de luxe et d'excellence dans le monde de l'automobile. Nous avons des millions de jeunes invités qui peuvent s'en inspirer pour créer leurs propres voitures uniques dans cette installation d'essai et de course unique en son genre », a déclaré Kurt Stocks, président de LEGOLAND California Resort.

« Nous sommes ravis de tirer parti de notre relation actuelle avec le groupe LEGO en combinant nos marques de premier plan au sein de cette attraction de divertissement transformatrice. L'expérience Build and Race a été conçue pour interagir avec les amateurs de Ferrari et de LEGO de tous âges, en s'alignant sur la stratégie de Ferrari pour atteindre ses jeunes fans », a déclaré le directeur de Location Based Entertainment & Esports pour Ferrari Annabel Rochfort.

Build and Race comporte trois zones conçues pour être interactives et inspirantes. Un membre de l'équipe de puits LEGO accueillera les invités à leur entrée dans l'attraction, partageant des faits amusants sur Ferrari, l'histoire de la course, et présentant des équipements de course et des récompenses LEGO à thème. Une fois à l'intérieur du garage, les invités ont la possibilité de s'asseoir dans un modèle de Ferrari F40 grandeur nature développé par le groupe LEGO et de se faire prendre en photo. Le voyage continue lorsque les invités peuvent faire appel à leur créativité et construire leur propre voiture LEGO Ferrari pour la faire courir sur l'un des trois circuits de course, à savoir la zone d'essai, la piste d'essai de direction et la piste d'essai de vitesse. Chaque piste offre aux invités des obstacles différents, des défis et une chance de réaliser le meilleur temps. Une zone de construction DUPLO® offre aux plus jeunes la chance de stimuler leur imagination et de concevoir leur propre création à partir de briques plus grandes! Les mécaniciens et les membres de l'équipage en mini-figure LEGO donneront des inspirations de construction tout au long de l'expérience.

Enfin, une fois que les invités auront personnalisé leur véhicule, qu'ils auront franchi les obstacles et entendu les moteurs rugir, ils pourront créer une voiture de course Ferrari numérique personnalisée. Les invités peuvent scanner numériquement leur véhicule et personnaliser davantage leur Ferrari ainsi que leur pilote de course en mini-figure. Une fois terminées, les voitures sont projetées numériquement sur un circuit de course LEGO basé sur la Pista di Fiorano (un circuit de course privé appartenant à Ferrari, principalement à des fins de développement et de test) et les invités peuvent rivaliser avec d'autres voitures numériquement pour le tour de course le plus rapide !

Build and Race sera inclus dans le prix d'entrée au LEGOLAND California Resort. Pour en savoir plus, visitez le site www.LEGOLAND.com/California .

