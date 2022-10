L'Égypte est prête à accueillir une COP27 historique

Le président désigné de la COP, S.E. Sameh Shoukry , a supervisé les préparatifs de la COP27 avant la conférence qui se tiendra à Sharm El Sheikh , en Égypte, du 6 au 18 novembre

Les préparatifs sont en bonne voie pour accueillir la communauté internationale à Sharm El Sheikh , en Égypte, avec plus de 30 000 délégués, afin de se réunir et de prendre des mesures contre le changement climatique

SHARM EL SHEIKH, Égypte, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- S.E. Sameh Shoukry, ministre égyptien des Affaires étrangères et président désigné de la COP27, a souligné que l'Égypte est « prête » à accueillir les dirigeants, les délégués et les parties prenantes du monde entier dans le domaine du climat sous la bannière « Ensemble pour la mise en œuvre », à la suite de la vérification sur le terrain des préparatifs de la COP27 à Sharm El Sheikh, en Égypte.

H.E. Sameh Shoukry, Egyptian Minister of Foreign Affairs and COP27 President-Designate, checking on the preparations for COP27.

La COP27, qui débutera le 6 novembre et accueillera un sommet des leaders mondiaux les 7 et 8 novembre, devrait être l'un des plus grands rassemblements d'acteurs du climat jamais organisés lors d'une COP, avec plus de 30 000 délégués inscrits.

S.E. Shoukry a déclaré à propos des préparatifs de la conférence : « La présidence égyptienne de la COP27 est prête à accueillir la communauté mondiale du climat à Sharm El Sheikh en novembre prochain. En tant que présidence de la COP27, nous faisons tout notre possible pour créer un environnement propice à des négociations fructueuses et à des résultats ambitieux, crédibles et concrets.

Nous planterons le décor dans lequel nous espérons que tous les acteurs étatiques et non étatiques se réuniront dans un état d'esprit collaboratif et constructif pour mener à bien l'action climatique. Je suis convaincu que la communauté internationale sera à la hauteur de l'événement et assurera le succès et la pertinence de la COP27. Nous continuerons à exhorter la communauté internationale à prendre les décisions transformatrices nécessaires pour répondre à la gravité de l'urgence climatique que nous vivons. »

S.E. Shoukry a visité le site cette semaine et a rencontré des représentants de la CCNUCC et de l'équipe de la présidence de la COP27 afin de superviser les dernières retouches à apporter au site avant la conférence.

