Leica Biosystems annonce un partenariat avec Indica Labs visant à fournir des solutions intégrées de flux de travail en pathologie numérique à leurs clients communs

VISTA, Californie, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Leica Biosystems, société spécialisée dans le diagnostic du cancer et leader mondial des solutions de flux de travail, et Indica Labs, le principal fournisseur de logiciels de calcul et de gestion d'images en pathologie numérique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à fournir des solutions de flux de travail compatibles en pathologie numérique.

En vertu de cet accord, Leica Biosystems et Indica Labs coopèrent et s'engagent à maintenir une compatibilité permanente des formats de fichiers entre les scanners Aperio GT 450 de Leica Biosystems et les solutions logicielles Halo d'Indica Labs, notamment les logiciels d'analyse et de gestion d'images basés sur l'intelligence artificielle.

« L'équipe d'Indica est ravie de formaliser sa relation avec Leica Biosystems. Ce partenariat renforce notre engagement à faire en sorte que les scanners de lames, les réactifs et les instruments de pointe de Leica Biosystems puissent être couplés à notre logiciel d'analyse et de flux de travail numérique de pointe », a déclaré Steven Hashagen, PDG d'Indica Labs. « Les clients peuvent être assurés que les deux sociétés travailleront de manière proactive pour répondre aux besoins d'intégration réglementaire et technique de l'industrie. »

« Pour les clients utilisant les plateformes de la famille Aperio GT 450 de Leica Biosystems qui recherchent des applications d'analyse et de gestion d'images basées sur l'IA, ce nouveau partenariat peut éliminer les défis d'intégration et offrir à nos clients une tranquillité d'esprit lors de la mise en œuvre d'un flux de travail de pathologie numérique avec le portefeuille de produits HALO d'Indica », a déclaré Gustavo Perez, président de Leica Biosystems.

À propos d'Indica Labs

Indica Labs est le premier fournisseur mondial de logiciels de pathologie informatique et de services d'analyse d'images. Notre plateforme phare HALO® et HALO AI™ facilitent l'évaluation quantitative des images de pathologie numérique. HALO Link™ facilite la gestion et la collaboration des images axées sur la recherche, tandis que HALO AP® permet l'examen collaboratif des cas cliniques. Notre équipe Pharma Services exploite toutes nos plates-formes d'analyse d'images pour s'associer à vous afin de faire progresser la recherche, les essais cliniques et les diagnostics basés sur les tissus.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://indicalab.com ou envoyer un e-mail à [email protected] .

À propos de Leica Biosystems

Leica Biosystems est une société de diagnostic du cancer et un leader mondial dans les solutions de flux de travail. Seul Leica Biosystems offre le portefeuille le plus complet qui couvre l'ensemble du flux de travail, de la biopsie au diagnostic. Forts d'une expertise unique, nous nous consacrons à la promotion d'innovations qui relient les personnes dans les domaines de la radiologie, de la pathologie, de la chirurgie et de l'oncologie. Nos experts s'engagent à fournir une qualité améliorée, des solutions intégrées et des efficacités optimisées permettant de réaliser des avancées décisives en matière de confiance diagnostique. Notre mission, qui consiste à « faire progresser le diagnostic du cancer et améliorer la vie des patients », est au cœur de notre culture d'entreprise.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.LeicaBiosystems.com/ .

