Leica Biosystems Aperio LV1 IVD approvato per la sezione congelata remota e la telepatologia*

Con il marchio CE In Vitro Diagnostic (Dispositivo diagnostico in vitro), nonché le registrazioni a Therapeutics Goods Administration (TGA) e Health Canada, i clienti in Europa, Australia, Nuova Zelanda e Canada possono ora usare il sistema Aperio LV1 IVD per le letture diagnostiche delle sezioni congelate e dei normali vetrini di istologia FFPE.

"Tali registrazioni consentono ai nostri clienti di utilizzare Aperio LV1 IVD per la diagnosi clinica come parte dei relativi flussi di lavoro giornalieri di patologia chirurgica e anatomica", afferma Jerome Clavel, direttore generale della business unit Leica Biosystems Pathology Imaging. "L'accesso digitale in tempo reale ai vetrini è fondamentale per i patologi per fornire consulenze da remoto su sezioni congelate e per le letture dei vetrini direttamente dal loro ufficio o da qualunque altra sede".

Le affermazioni sull'uso clinico riportate nelle informazioni fornite non sono state approvate dalla FDA degli Stati Uniti e i prodotti non sono disponibili negli Stati Uniti.

Informazioni su Leica Biosystems:



Leica Biosystems (LeicaBiosystems.com) è un leader globale nelle soluzioni per i flussi di lavoro e nella relativa automazione, mediante l'integrazione di ciascuna fase nel flusso di lavoro. In qualità di unica azienda a occuparsi del flusso di lavoro dalla biopsia fino alla diagnosi, la nostra posizione ci consente di abbattere le barriere tra una fase e l'altra. La nostra mission esprimibile con la frase "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives" rappresenta la base della nostra cultura aziendale. La facilità d'uso e la costante affidabilità della nostra offerta di prodotti aiuta a migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e la fiducia nella diagnosi. L'azienda è rappresentata in più di 100 Paesi e la sua sede si trova a Nussloch, in Germania.

*Richiede una connessone Internet di almeno 50 megabit al secondo (mbps) utilizzando il software Team Viewer (v10) e il software per la console Aperio LV1 IVD (v4.0) con un solo vetrino caricato nel vassoio vetrini. Il conteggio di 15 secondi parte dopo aver selezionato "Accedi" in Team Viewer.

**Aperio LV1 IVD è ora disponibile solo in determinati Paesi europei. Contattare il rappresentante Leica Biosystems per ulteriori informazioni.

Contatti Media: Courtney Hill, responsabile marketing globale del marchio



Telefono: 847-405-7041



E-mail: LBS-GlobalMarketing@leicabiosystems.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/724521/Jerome_LV1_AT2.jpg

Related Links

http://www.leicabiosystems.com