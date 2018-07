Leica Biosystems Aperio LV1 IVD zatwierdzone do zdalnego badania zamrożonych skrawków i analizy telepatologicznej*

Dzięki oznaczeniu In Vitro Diagnostic CE, a także rejestracji Therapeutics Goods Administration (TGA) i Health Canada, klienci w Europie Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie mogą teraz używać Aperio LV1 IVD do diagnostycznych odczytów zamrożonych skrawków i zwykłych preparatów histologicznych FFPE.

„Dzięki tym rejestracjom nasi klienci mogą wykorzystywać Aperio LV1 IVD do diagnostyki klinicznej w ramach codziennych procedur anatomicznych i histopatologicznych badań śródoperacyjnych" - powiedział Jerome Clavel, dyrektor generalny działu Leica Biosystems Patology Imaging. „Cyfrowy dostęp do preparatów w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla patologów, którzy mogą zbadać zamrożone skrawki na odległość i przesyłać odczyty ze swojego gabinetu lub dowolnej innej lokalizacji."

Deklaracje dotyczące zastosowań klinicznych zawarte w przekazanych informacjach nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez FDA, a produkty nie są dostępne w Stanach Zjednoczonych.

O Leica Biosystems:



Leica Biosystems (LeicaBiosystems.com) jest światowym liderem w zakresie rozwiązań diagnostycznych i automatyzacji, integrując każdy krok w procesie diagnostyki. Jako jedyna firma, która opracowała wszystkie procedury diagnostyki - od biopsji do postawienia diagnozy - jesteśmy w stanie przełamywać bariery między każdym z tych etapów. W centrum naszej kultury korporacyjnej znajduje się misja „Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives". Nasze łatwe w użyciu i niezmiennie niezawodne rozwiązania pomagają poprawić wydajność pracy i pewność diagnostyczną. Firma ma siedzibę w Nussloch w Niemczech i przedstawicieli w ponad 100 krajach.

* Wymagane jest połączenie internetowe o szybkości co najmniej 50 Mb/s, użycie oprogramowania Team Viewer (v10) i oprogramowania konsoli Aperio LV1 IVD (v4.0) z jednym szkiełkiem umieszczonym w zasobniku szkiełek. 15 sekund rozpoczyna się po zalogowaniu (opcja „Log On") do programu Team Viewer.

**Aperio LV1 IVD jest teraz dostępny tylko w niektórych państwach europejskich. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem Leica Biosystems.

Kontakt dla mediów Courtney Hill, Global Brand Marketing Specialist



Telefon: 847-405-7041



E-mail: LBS-GlobalMarketing@leicabiosystems.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/724521/Jerome_LV1_AT2.jpg

Related Links

http://www.leicabiosystems.com