Leica Camera se lance dans le domaine des équipements de télévision laser et convient d'une coopération technologique avec Hisense

WETZLAR, Allemagne, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Leica Camera AG élargit ses domaines d'activité et entend se positionner plus solidement dans le secteur des équipements de télévision laser avec ses propres produits. À cette fin, l'entreprise a convenu d'une coopération avec Hisense, l'un des plus grands fabricants mondiaux de téléviseurs et de téléviseurs laser innovants. Grâce à leur coopération technologique, les deux entreprises créent une base importante pour le développement de la télévision laser pour les applications de home cinéma. L'objectif de ce partenariat à long terme est de combiner les technologies de Hisense dans le secteur de la télévision laser avec l'expertise reconnue de Leica dans le développement et la fabrication de lentilles de projection de haute qualité afin de créer une plateforme technologique particulièrement puissante et tournée vers l'avenir pour la télévision laser à courte distance.

Le marché de la projection est un environnement familier pour Leica Camera AG. Il y a plus de 50 ans, la gamme Leica Pradovit faisait déjà partie du portefeuille de produits, d'abord en tant que projecteur analogique, puis en version numérique. Sur la base du haut niveau d'innovation de l'entreprise, de ses nombreuses années d'expérience et de savoir-faire, et des exigences les plus élevées en matière de performance optique et de qualité d'image, l'entrée dans le secteur des appareils de télévision laser est une étape logique qui mène vers de nouvelles technologies et des marchés différents.

Leica Camera AG présentera sa première télévision laser, Leica Cine 1, en exclusivité à l'IFA (du 2 au 6 septembre 2022) à Berlin et exposera le produit au stand Leica dans le hall 2.2/stand 205.

« En tant que leader de l'industrie de la télévision laser, Hisense possède 1700 brevets dans ce domaine, ce qui la place au premier rang mondial. Hisense s'engage à stimuler le développement mondial de la télévision laser en tant que nouvelle industrie afin d'offrir aux consommateurs du monde entier des avantages tels que l'expérience immersive sur grand écran, une large gamme de couleurs, l'économie d'énergie, la protection de l'environnement et des yeux. Marque incontournable et historique dans le domaine de l'imagerie, Leica bénéficie d'une grande force technologique et d'une qualité et d'un style uniques. Grâce à la remarquable technologie optique de Leica, la télévision laser est capable de présenter des images plus claires et plus délicates. La combinaison du style distinctif de Leica en matière de réglage d'image et des couleurs étendues de la lumière laser offrira au monde une expérience visuelle époustouflante », a déclaré Dr Lin, président de Hisense.

« Le divertissement par le home cinéma est un marché en pleine croissance et l'expansion de l'offre de produits Leica dans ce secteur représente une opportunité prometteuse de ravir de nouveaux clients avec des produits Leica de qualité supérieure. En tant que leader technologique et commercial dans le domaine des systèmes de télévision laser, Hisense est le partenaire idéal pour transformer le potentiel des productions cinématographiques haute définition 4K en une expérience de home cinéma époustouflante. Nous sommes heureux de présenter le Leica Cine 1 à l'IFA, le premier téléviseur laser avec la qualité supérieure qui fait la réputation de Leica », a déclaré Matthias Harsch, PDG de Leica Camera AG.

À propos d'Hisense

Le siège social d'Hisense se trouve à Qingdao, en Chine. Au cours des 53 dernières années, Hisense a toujours été fidèle à ses valeurs fondamentales que sont « l'intégrité, l'innovation, le souci du client et la durabilité » et à la stratégie de développement d'une base technologique solide et d'un fonctionnement fiable. Ses activités couvrent des domaines tels que le multimédia, les appareils électroménagers, l'information intelligente et les industries de services modernes. Grâce au développement rapide de ces dernières années, l'activité de Hisense s'étend à plus de 160 pays et régions. La télévision intelligente, qui est le cœur de l'activité B2C de Hisense, a toujours été à l'avant-garde de l'industrie mondiale. Outre le B2C, Hisense occupe également la première place mondiale dans les industries B2B, comme le transport intelligent, la médecine de précision et les communications optiques.

À propos de Leica Camera

Leica Camera AG est un fabricant international de premier plan d'appareils photo et de matériel optique pour le sport. La réputation légendaire de la marque Leica repose sur une longue tradition d'excellente qualité, de savoir-faire et de design industriel allemand, associée à des technologies innovantes. La diversité des activités de l'entreprise visant à faire progresser la photographie fait partie intégrante de la culture de la marque. Outre les Leica Galleries et les Leica Akademies réparties dans le monde entier, on peut citer le Leica Hall of Fame Award et, en particulier, le Leica Oskar Barnack Award (LOBA), qui est considéré comme l'un des prix de parrainage les plus innovants. En outre, Leica Camera AG, dont le siège est situé à Wetzlar, en Hesse, et qui possède un deuxième site de production à Vila Nova de Famalicão, au Portugal, dispose d'un réseau mondial composé de ses propres organisations nationales et de ses Leica Retail Stores.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1870585/image_5015956_12625722.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1870586/image_5015956_12627175.jpg

SOURCE Hisense