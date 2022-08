Leica Camera wkracza do segmentu urządzeń Laser TV i nawiązuje współpracę technologiczną z Hisense

WETZLAR, Niemcy, 2 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W ramach realizacji swojej strategii rozwojowej, Leica Camera AG rozszerza obszar działalności, dążąc do wzmocnienia swojej pozycji w segmencie urządzeń Laser TV dzięki własnym produktom. W tym celu spółka nawiązała współpracę z Hisense, jednym z największych producentów telewizorów i innowacyjnych urządzeń Laser TV na świecie. Dzięki współpracy technologicznej obie spółki stworzą podwaliny dla dalszego rozwoju technologii Laser TV do zastosowania w kinie domowym. Celem długoterminowej współpracy jest połączenie technologii Hisense w segmencie Laser TV z wieloletnim doświadczeniem marki Leica w zakresie tworzenia i produkcji wysokiej jakości obiektywów do projektorów, aby stworzyć wyjątkowo potężną i gotową na przyszłość platformę technologiczną dla urządzeń Laser TV z projekcją krótkiego rzutu.

Dla Leica Camera AG, rynek projektorów to dobrze znane środowisko. Już ponad 50 lat temu w ofercie firmy znalazła się linia produktów Leica Pradovit, najpierw jako projektor analogowy, a następnie w wersji cyfrowej. Biorąc pod uwagę cechujące spółkę wysoki poziom innowacyjności, wieloletnie doświadczenie, fachową wiedzę i najwyższe wymogi, jeśli chodzi o osiągi optyczne i jakość obrazu, jej wejście do segmentu urządzeń Laser TV jest logicznym kolejnym krokiem w kierunku eksplorowania nowych technologii i rynków.

Leica Camera AG zaprezentuje swój własny telewizor Laser TV, Leica Cine 1 wyłącznie podczas targów IFA (2-6 września 2022 r.) w Berlinie na stoisku Leica w Hali 2.2 /Stoisko 205.

„Jako lider w branży Laser TV, Hisense posiada 1700 patentów w tym zakresie, co plasuje go na pierwszej pozycji na świecie. Hisense dąży do wzmocnienia globalnego rozwoju technologii Laser TV jako nowej branży, która niesie ze sobą takie korzyści, jak wciągający obraz na dużym ekranie, szeroka gama kolorów, oszczędność energii, ochrona środowiska i dbałość o oczy konsumentów na całym świecie. Jako klasyczna marka z tradycjami w zakresie technologii tworzenia obrazów, Leica może pochwalić się ogromnym potencjałem technologicznym połączonym z unikalną jakością i stylem. Dzięki nadzwyczajnej technologii optycznej firmy Leica, Laser TV będzie mógł wyświetlać wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz. Połączenie charakterystycznego stylu obrazowania Leica i szerokiej gamy kolorów światła w technologii Laser, przyniesie światu prawdziwą ucztę wizualną" - powiedział Dr Lin, prezes Hisense.

„Kino domowe to dynamicznie rozwijający się rynek, a rozszerzenie oferty produktów Leica w tym segmencie to szansa, by zachwycić nowych klientów produktami klasy premium marki Leica. Jako lider technologiczny i rynkowy w zakresie systemów Laser TV, Hisense jest idealnym partnerem do tego, by przenieść potencjał produkcji filmowych w wysokiej rozdzielczości 4K na grunt wspaniałych wrażeń w kinie domowym. Z przyjemnością prezentujemy na targach IFA Leica Cine 1 - pierwszy telewizor Laser TV oferujący niezrównaną jakość, z której słynie marka Leica" - powiedział Matthias Harsch, dyrektor generalny Leica Camera AG.

Hisense

Hisense ma siedzibę w Qingdao w Chinach. W ciągu ostatnich 53 lat, Hisense zawsze realizował swoje kluczowe wartości „Integralności, innowacji, skupienia na kliencie i zrównoważonego rozwoju" oraz strategii rozwojowej „solidnego fundamentu technologicznego i sprawnego działania". Przedsiębiorstwo działa w takich obszarach jak multimedia i urządzenia gospodarstwa domowego oraz branże IT i systemów inteligentnych oraz nowoczesnych usług. Dzięki szybkiemu rozwojowi w bieżącym roku działalność Hisense obejmuje przeszło 160 krajów i regionów. Telewizory Smart TV, które są rdzeniem działalności Hisense typu B2C, zawsze zajmowały czołowe miejsca w globalnej branży. Poza B2C, Hisense zajmuje również czołowe miejsce na świecie w branżach B2B, w tym w zakresie inteligentnego transportu, medycyny precyzyjnej i telekomunikacji optycznej.

Leica Camera

Leica Camera AG to międzynarodowy producent aparatów i optyki sportowej klasy premium. Legendarna reputacja marki Leica bazuje na długiej tradycji doskonałej jakości, niemieckiego kunsztu i niemieckiego projektowania przemysłowego, w połączeniu z innowacyjnymi technologiami. Integralną częścią kultury marki jest różnorodność dziedzin, w jakich działa na rzecz rozwoju fotografii. Poza galeriami i akademiami Leica na całym świecie spółka organizuje nagrody Leica Hall of Fame Award i szczególnie Leica Oskar Barnack Award (loba), która uważana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych nagród sponsorskich przyznawanych obecnie. Ponadto Leica Camera AG, która ma siedzibę w Wetzlar, Hessen i drugi zakład produkcyjny w Vila Nova de Famalicão w Portugalii, posiada globalną sieć własnych organizacji krajowych oraz sklepów detalicznych Leica Retail Stores.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1870585/image_5015956_12625722.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1870586/image_5015956_12627175.jpg

SOURCE Hisense