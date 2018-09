Leica Geosystems velger Getacs ZX70-nettbrett til å drive den nye nettbrettløsningen Zeno GG04 Plus

Getacs helrobuste nettbrett sammen med Leicas Zeno Mobile-programvare og den smarte antennen GG04 Plus gir svært nøyaktig datainnsamling uansett forhold.

TELFORD i England, 5. september 2018 /PRNewswire/ -- Getac kunngjorde i dag at Leica Geosystems har valgt Getacs helrobuste Android-nettbrett ZX70 som maskinvare til den nye nettbrettløsningen Leica Zeno GG04 plus. Med det nye partnerskapet kan Leica Geosystems tilby kundene sine innen offentlige tjenester, transport, bygging og annet omfattende muligheter for geospatial datainnsamling uansett terreng og værforhold.

Leica Geosystems har skapt profesjonelle måle- og oppmålingsløsninger i nesten 200 år og er synonymt med instrumenter av høyeste kvalitet. Nylig har selskapet utviklet en rekke nye program- og maskinvarer, inkludert datainnsamlingsappen Zeno Mobile og den smarte antennen Zeno GG04 plus, som er utviklet for å hjelpe kunder med innsamling av svært nøyaktige geospatiale data raskt og effektivt i felten. Ved å kombinere disse innovative produktene med Getacs helrobuste Android-nettbrett ZX70 har Leica Geosystems skapt en løsning som tilbyd bransjeledende målenøyaktighet, tilkobling og robusthet i samme omfattende pakke.

«Getac ZX70 er den siste biten i puslespillet som gir den komplette oppmålingsløsningen vi ønsket å gi kundene våre,» sier Alexander Fischer, «Senior Product Manager for Asset Collection & Management» hos Leica Geosystems. «Nettbrettet er ikke bare ekstremt robust og pålitelig, det kraftige Android-operativsystemet og de fleksible tilkoblingsmulighetene gjør den også til en perfekt partner for vår Zeno Mobile-programvare og smartantenne GG04 plus. Kundene våre er garantert optimal ytelse, uansett miljø og værforhold.»

Dokumentert mobilytelse og sømløs integrasjon med Leica Zeno Mobile

Det helrobuste Android-nettbrettet Getac ZX70 er lett å holde og komfortabelt å bruke med bare én hånd, noe som gjør det ideelt ved krevende oppmålingsarbeid i felt. Android-operativsystemet gir sømløs støtte til Leicas Zeno Mobile-programvare, noe som muliggjør bruk av svært nøyaktige Global Navigation Satellite System (GNSS)-posisjoner samt enkel innsamling av data. Det betyr også at alle autoriserte Android-apper kan installeres på enheten, avhengig av påkrevd arbeidsflyt og kontorløsninger, noe som gir høy nytteverdi og fortrolighet med det samme.

Blant de andre funksjonene finner du et 7-tommers IPS-display som er lett å lese i alle forhold, inkludert sollys, mens berøringsskjermen LumiBond 2.0 gjør at nettbrettet kan brukes i regn eller med hansker på, noe som er viktig ved oppmålingsarbeid utendørs. Det innebygde 4G-modemet til Getac ZX70 kan sende store datafiler raskt og enkelt, selv fra avsidesliggende steder. Den raske, stabile og pålitelige dataforbindelsen gjør også at brukerne på effektivt vis kan benytte seg av Hexagon Geosystems' korreksjonstjeneste HxGN SmartNet , noe som muliggjør GNSS-måling med én centimeters nøyaktighet.

Til slutt betyr Getacs bransjeledende garanti, som omfatter utilsiktet skade, at Leicas kunder kan kjøpe den nye nettbrettløsningen Zeno GG04 plus i full visshet om at investeringen er beskyttet.

«ZX70 gir best robusthet, tilkobling og nytteverdi, og den er utviklet for å tåle slag, fall, regn, vibrasjon og mer, noe som gjør den til en perfekt maskinvarepartner for Leicas bransjeledende Zeno Mobile-programvare og smartantenna,» sier Amanda Ward, «Director for EMEA Product and Solutions» hos Getac. «Tidligere ble måleband brukt til å triangulere posisjoner i felt, noe som verken er pålitelig eller nøyaktig. Kombinasjonen av Getacs ZX70-nettbrett og Leica Zeno Mobile-programvaren og smartantennen GG04 plus sparer tid for både teamet i felt og på kontoret, mens den svært nøyaktige GNSS-en øker gyldigheten til data og reduserer faren for feil.»

Du kan lære mer om hvordan Getacs ZX70-nettbrett driver Leica Zeno GG04 Solution på utilities.getac.com.

Getac Technology Corporation, en viktig underavdeling av MiTAC-Synnex Business Group (overskudd i 2017: $ 34,07 milliarder), ble etablert i 1989 som et felleskontrollert selskap med GE Aerospace for å levere forsvarsrelaterte elektroniske produkter. Getacs forretninger omfatter: robuste bærbare datamaskiner, robuste nettbrett og mobile videoløsninger for kunder innen militære, offentlig sikkerhet, verktøy, produksjon, transport og logistikk. Getacs kompetanse innen forskning og utvikling gjør at selskapet kan levere skreddersydde tekniske løsninger og integrasjonsløsninger for maskinvare og programvare. Du finner mer informasjon på: http://www.getac.com

