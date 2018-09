Leica Geosystems wybiera tablet ZX70 firmy Getac do obsługi nowego rozwiązania Zeno GG04 Plus

Wzmocniony tablet Getac w połączeniu z oprogramowaniem Zeno Mobile firmy Leica i inteligentną anteną GG04 plus zapewni bardzo dokładne gromadzenie danych we wszystkich warunkach.

Getac_ZX70_Android_tablet Getac_and_Leica_Geosystems

TELFORD, Anglia, 5 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Getac ogłosiła dziś, że Leica Geosystems wybrała wzmocniony tablet ZX70 z systemem Android do obsługi nowego rozwiązania Leica Zeno GG04 plus. Współpraca umożliwi Leica Geosystems zapewnienie klientom kompleksowych możliwości gromadzenia danych geoprzestrzennych na wszystkich terenach i w różnorakich warunkach pogodowych, w tym w usługach komunalnych, usługach publicznych, transporcie i budowie.

Leica Geosystems tworzy profesjonalne narzędzia pomiarowe i geodezyjne już od niemal 200 lat, a jej produkty są synonimem najwyższej jakości w branży. Ostatnimi czasy firma opracowała serię nowego oprogramowania i sprzętu, w tym aplikację gromadzenia danych Zeno Mobile i inteligentną antenę Zeno GG04 zaprojektowaną w celu umożliwienia klientom pozyskiwania dokładnych danych geoprzestrzennych w terenie szybko i skutecznie. Połączenie innowacyjnych produktów ze wzmocnionym tabletem ZX70 firmy Getac wykorzystującym system Android umożliwiło Leica Geosystems utworzenie rozwiązania, które jest źródłem wiodącej w branży dokładności pomiaru, łączności i wytrzymałości w pojedynczym, kompleksowym produkcie.

– Getac ZX70 jest brakującym elementem, który daje nam możliwość zaoferowania klientom kompleksowe rozwiązanie geodezyjne – skomentował Alexander Fischer, starszy kierownik produktu w dziale gromadzenia i zarządzania zasobami w Leica Geosystems. – Tablet jest nie tylko bardzo wytrzymały i niezawodny, ale także ze względu na moc systemu operacyjnego Android i elastyczną łączność rozwianie idealnie pasuje do naszego oprogramowania Zeno Mobile i inteligentnej anteny GG04 plus. Klienci mogą być pewni co do optymalnej wydajności niezależnie od środowiska, w którym pracują czy panujących warunków pogodowych – dodał kierownik.

Sprawdzona wydajność mobilna i płynna integracja z Leica Zeno Mobile

Kompaktowy i wydajny, wzmocniony tablet Getac ZX70 z systemem Android jest łatwy i wygodny w obsłudze nawet w jednej ręce, przez co tak dobrze sprawdza się w trudnych warunkach pracy geodezyjnej. System operacyjny Android płynnie obsługuje oprogramowanie Zeno Mobile firmy Leica i umożliwia bardzo dokładne pozycjonowanie za pomocą technologii Global Navigation Satellite System (GNSS) i gromadzenie w terenie bogatych danych o atrybutach. Ponadto dowolna, zatwierdzona aplikacja na system Android może być zainstalowana na urządzeniu zależnie od wymaganego przepływu pracy i systemów biurowych. Dzięki temu urządzenie jest od razu gotowe do użycia i nie wymaga długiego zaznajamiania się.

Do istotnych elementów urządzenia należy 7-calowy wyświetlacz IPS, z którego łatwo można czytać w dowolnym otoczeniu, w tym w bezpośrednim świetle słonecznym. Natomiast ekran dotykowy LumiBond 2.0 pozwala na pełne działanie tabletu w deszczu i przy posługiwaniu się rękawicami, co jest konieczne w pracy geodezyjnej w terenie. Zintegrowany modem 4G tabletu ZX70 firmy Getac może przesyłać duże pliki szybko i z łatwością nawet z odległych lokalizacji. Szybkie, stabilne i wytrzymałe połączenie danych pozwala także na skuteczne wykorzystanie usługi poprawy HxGN SmartNet Hexagon Geosystems, co z kolei umożliwia dokonywanie dokładnych pomiarów GNSS co do jednego centymetra.

Poza tym najlepsza w klasie gwarancja firmy Getac, obejmująca także uszkodzenia przypadkowe oznacza to, że klienci Leica mogą nabywać nowe rozwiązania Zeno GG04 plus mając pewność co do ochrony inwestycji.

– Model ZX70 zapewnia najlepszą w swojej klasie wytrzymałość, łączność i użyteczność oraz został zaprojektowany w celu sprostania wstrząsom, upadkom, wpływowi deszczu, drżeń i nie tylko. Dzięki temu urządzenie jest idealnym partnerem wiodącego w branży oprogramowania Zeno Mobile i inteligentnej anteny Leica – skomentowała Amanda Ward, dyrektor produktu i rozwiązań w regionie EMEA w Getac. – W przeszłości pomiary taśmowe wykorzystywane były do sprawdzania pozycji w terenie, co nie jest ani dokładne, ani wiarygodne. Połączenie tabletu ZX70 firmy Getac z oprogramowaniem Leica Zeno Mobile i inteligentną anteną GG04 plus oszczędza czas zespołów w terenie i w biurze, natomiast dokładność GNSS zwiększa wiarygodność danych i zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów – dodała dyrektor.

Więcej informacji na temat tabletu ZX70 firmy Getac w rozwiązaniu Leica Zeno GG04 Solution można znaleźć na stronie utilities.getac.com.

