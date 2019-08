Leicester City geht Partnerschaft mit Xpress Money ein

– Der Leicester City Football Club und Xpress Money geben neue Partnerschaft bekannt

– Xpress Money wird zum offiziellen Geldtransferpartner des Fußballclubs

– Das Unternehmen ist eine der am schnellsten wachsenden Marken für Geldüberweisungen der Welt

LONDON, 9. August 2019 /PRNewswire/ -- Der Leicester City Football Club hat eine Partnerschaft mit einer der am schnellsten wachsenden Marken für Geldüberweisungen der Welt – Xpress Money – geschlossen, die zum offiziellen Geldtransferpartner des Clubs wird.

Xpress Money, ein Unternehmen von Finablr, das 1999 in Großbritannien gegründet wurde, ist in den letzten 19 Jahren exponentiell gewachsen und bietet immer mehr Menschen wichtige Geldtransferdienstleistungen an.