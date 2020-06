Leistungsstarke globale Lieferkette verhilft Suning zu Erfolg auf dem 618 Mid-Year Shopping Festival in China

NANJING, China, 19. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Das erste 618 Shopping-Festival in der Zeit nach COVID konnte den Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „Mid-Year Shopping Festival" bereits übertreffen. Als führender intelligenter O2O-Einzelhandelsbetrieb in China in Besitz der Suning Holdings Group verfolgte Suning.com das Ziel, Chinas Konsum-Motor anzukurbeln und Verbrauchern zu Vorteilen zu verhelfen.