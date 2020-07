Lemnisk dévoile d'importantes améliorations de sa plateforme

- Lemnisk met à disposition plusieurs améliorations importantes de sa plateforme, notamment le rapprochement probabiliste de données utilisateurs, des recommandations basées sur l'IA au profit de nouveaux secteurs d'activité et des fonctionnalités de personnalisation des applications et multicanaux plus approfondies

BANGALORE, Inde, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Lemnisk, le premier système d'automatisation du marketing cross-canal en temps réel basé sur une plateforme de données clients intelligente et sécurisée, a annoncé aujourd'hui la mise à disposition générale de fonctionnalités clés et d'améliorations liées à son offre de produits.

La plateforme de Lemnisk a bénéficié cette année de diverses améliorations telles que le rapprochement probabiliste de données utilisateurs provenant de sources de données adtech (technologies publicitaires), martech (technologies du marketing) et sociales, des recommandations de produits basées sur l'IA, des services de support des secteurs du détail et du commerce électronique, ainsi que des fonctionnalités de personnalisation des applications plus approfondies.

Toutes ces options, ainsi que les fonctionnalités existantes telles que Ramanujan, un moteur d'IA conçu pour gérer les parcours mono-utilisateur, sont désormais également disponibles sur une nouvelle interface utilisateur intuitive qui séduit les clients par sa facilité d'utilisation.

La société s'est engagée à mettre au point des produits répondant aux principaux besoins de ses clients, à savoir acquérir de nouveaux clients, mobiliser davantage les clients existants et générer un meilleur retour sur investissement à partir des initiatives et actions marketing existantes.

"Nous sommes devenus l'une des principales plateformes de données client en Asie et au Moyen-Orient. De notre partenariat avec la plus grande banque des Émirats arabes unis à la concrétisation d'une relation solide avec une grande marque d'assurance d'Asie du Sud-Est en passant par la signature d'un accord avec la plus grande banque privée d'Inde, nous avons jusqu'à présent connu de très bons résultats sur le marché. Cette année, nous avons également été reconnus en tant que fournisseur leader de services de gestion des interactions en temps réel par Forrester Research dans son rapport intitulé "Now Tech: RTIM, Q2 2020".," a déclaré Subra Krishnan, PDG de Lemnisk.

Plus tôt cette année, Lemnisk a également élargi son soutien à des secteurs verticaux autres que la banque, l'assurance et les services financiers. Les clients du commerce de détail, du commerce électronique, des voyages et de l'hôtellerie et d'autres secteurs verticaux peuvent désormais souscrire à leur plateforme de données client reconnue et éprouvée.

"Notre objectif en 2020 consiste à utiliser efficacement notre plateforme pour lutter contre la COVID-19 et à répondre aux impératifs numériques postérieurs à la pandémie pour nos clients. Grâce à une plateforme de données client alimentée par l'IA, l'automatisation du marketing en temps réel peut permettre aux spécialistes du marketing d'atteindre de nouveaux sommets. La plateforme de données clients étroitement intégrée et organique de Lemnisk est un outil unique pouvant efficacement servir à la fois à la gestion des données, à l'automatisation du marketing et à la personnalisation multicanaux. Elle pourrait ainsi grandement simplifier le travail des spécialistes du marketing et leur faire économiser de l'argent dans le contexte actuel. ," a ajouté M. Krishnan.

À propos de Lemnisk

La plateforme de données client de Lemnisk offre des expériences client de qualité supérieure qui se traduisent par des taux de conversion, de rétention et de croissance accrus pour les entreprises. Parmi ses fonctionnalités principales figurent :

Le rapprochement unique des données relatives à un utilisateur en temps réel sur différentes sources de données et différents canaux ;

La fourniture d'expériences personnalisées spécifiques à chaque utilisateur sur plusieurs canaux marketing ;

La gestion de parcours individuels de clients sur les bons canaux au bon moment à l'aide d'un moteur d'IA intégré exclusif appelé Ramanujan.

Basée à Bangalore, Lemnisk a des bureaux à Singapour, Dubaï et Boston. Lemnisk est certifiée ISO 27001 et ISO 27018.

