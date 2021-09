Lendas do esporte brilham em uma noite mágica no Prêmio Menarini Fair Play

"Hoje, estamos comemorando os primeiros 25 anos do Prêmio Menarini Fair Play: um resultado incrível em um ano excepcional para o esporte italiano", declarou Ennio Troiano , diretor global de RH do Menarini Group. "Esperamos que os valores do fair play, fundamentados nos princípios de partilha que representam a verdadeira essência do esporte, possam nos ajudar a olhar para o futuro com otimismo."

Entre as celebridades que receberam o cobiçado prêmio no mágico evento Menarini Fair Play estavam o ex-astro do tênis sueco Stefan Edberg, o ícone do basquete Pierluigi Marzorati, a dama de ferro da natação Katinka Hosszú, o eclético Patrizio Oliva, a jogadora de futebol Eleonora Goldoni e os dois atletas olímpicos Romano Battisti e Matteo Marconcini, além de outros grandes nomes do mundo do futebol como Siniša Mihajlovic, Patrick Kluivert e Massimo Bonini. A emoção tomou conta do evento durante a apresentação do prêmio especial dedicado à memória de Paolo Rossi, que foi recebido por Marco Tardelli e Hansi Müller, enquanto as remadoras Valentina Rodini e Federica Cesarini foram recebidas com intensos aplausos e, após conquistarem a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, receberam o prêmio especial "L'Italia nel cuore" (Itália no coração). A categoria "Narrare le emozioni" (Narrando emoções) foi para a jornalista esportiva da Mediaset Lucia Blini, e o prêmio "Sustenium Energia e Cuore" (Sustenium Energia e Coração) foi para o ex-árbitro Pierluigi Collina.

"Não é possível descrever com palavras a emoção de uma noite como esta, com tantos momentos de alegria, marcados com momentos de profunda reflexão, particularmente com o prêmio em memória do grande campeão Paolo Rossi", explicou Angelo Morelli, presidente do comitê que organiza a premiação. "Ao longo desses 25 anos houve muito trabalho árduo, mas também grande satisfação, emoção e recompensa pessoal. Poder comemorar a presença de tantos campeões, de todos os cantos do mundo, é uma emoção tão grande para nós organizadores, que é difícil descrever."

Aqui está a lista completa dos vencedores do evento XXV Prêmio Menarini International Fair Play:

Massimo Bonini – categoria: "Fair play"

Stefan Edberg – categoria: "Carriera nel fair play" (Carreira em fair play)

Siniša Mihajlovic – categoria: "Sport e salute" (Esporte e saúde)

Pierluigi Marzorati – categoria: "Una vita per lo sport" (Uma vida dedicada ao esporte)

Eleonora Goldoni – categoria: "Fair play e solidarietà" (Fair play e solidariedade)

Matteo Marconcini – categoria: "Promozione dello sport" (Promoção do esporte)

Patrizio Oliva – categoria: "Sport e vita" (Esporte e vida)

Katinka Hosszú – categoria: "Personaggio mito" (Figura lendária)

Patrick Kluivert – categoria: "I valori sociali dello sport" (Valores sociais do esporte)

Romano Battisti – categoria: "Lo sport oltre lo sport" (O esporte além do esporte)

Marco Tardelli e Hansi Müller – Prêmio especial a Paolo Rossi "Modello per i giovani" (Modelo para as novas gerações)

Pierluigi Collina – Prêmio especial Sustenium "Energia e cuore" (Energia e coração)

Valentina Rodini e Federica Cesarini – Prêmio especial "L'Italia nel cuore" (Itália no coração)

Lucia Blini – Franco Lauro Prêmio especial "Narrare le emozioni" (Narrando emoções)

Sofia Fiorini – Fiamme Gialle prêmio "Studio e sport" (Estudo e esporte)

FONTE Menarini I.F.R.

