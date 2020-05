Lendas do futebol brasileiro em campo!

Começa o evento "World Football Legends: Brasil" onde os heróis do país do futebol aparecem como jogadores exclusivos! Faça login durante o período para obter:

Novos SSR

(SSR) Ronaldinho(Artista do Campo)

(SSR) Rivaldo(Canhota que Decide a Partida)

(SSR) Robinho (Atacante Veloz Fazedor de Finta)

Roleta World Football Legends: Brasil

Período:De 15 a 29 de maio (JST)

Ronaldinho, Rivaldo e Robinho podem ser obtidos na roleta "World Football Legends: Brasil", que está disponível por tempo limitado! Os novos jogadores começam com suas jogadas mortais principais no nível 10, além disso para cada vez que girar a roleta o usuário ganha uma medalha lendária!

World Football Legends: Brasil - Posto de troca das medalhas comemorativas

Período:De 15 de maio até 5 de junho (JST)

As "medalhas lendárias" obtidas na roleta "World Football Legends: Brasil" podem ser trocadas por ótimos prêmios, incluindo Ronaldinho, Rivaldo e Robinho (limite de uma vez para cada um) ou ainda por itens como os cadernos do roberto. Não perca essa chance!

World Football Legends: Brasil - Evento exclusivo

Período:De 15 a 29 de maio (JST)

Não deixe de jogar esse evento exclusivo pois o prêmio por terminar são jogadas mortais! Com elas você pode reforçar os jogadores lendários!

Captain Tsubasa

Captain Tsubasa é um mangá cujo tema central é o futebol. Criado por Yoichi Takahashi, a obra influenciou toda uma geração de jovens no Japão e no mundo desde o início de sua serialização, na revista Shonen Jump, em 1981.

Após a história inicial as aventuras dos personagens de Captain Tsubasa tiveram várias ramificações, expandindo o enredo e mostrando o crescimento dos protagonistas. A saga Captain Tsubasa: Rising Sun, foi publicada na revista Grand Jump até 2019. Atualmente a série continua na publicação especial Captain Tsubasa Magazine.



Com mais de 70 milhões de exemplares vendidos só no Japão, a obra já foi traduzida para 20 línguas, e segue conquistando milhares de fãs ao redor do mundo.

Captain Tsubasa: Dream Team

Título do jogo: Captain Tsubasa: Dream Team Sistema necessário: iOS 9.0 ou superior / Android™ 4.4 ou superior (Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o aplicativo, mesmo que atendam às condições acima.) Gênero: Simulação de competição futebolística Lançamento: 4 de junho de 2018 Preço: Gratuito (com algumas compras feitas dentro do app) Regiões: Global (Com exceção de Japão, China e Coréia do Sul) Idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Chinês tradicional, Árabe, Português do Brasil e Tailandês.

Página oficial: https://www.tsubasa-dreamteam.com/pt/

Twitter oficial: @tsubasaDT_pt

Facebook oficial : https://www.facebook.com/tsubasaDTpt

Copyright: ©Yoichi Takahashi/SHUEISHA

©Yoichi Takahashi/SHUEISHA/TV TOKYO/ENOKIFILM

© KLabGames

Sobre a KLab

Klab é líder em jogos on-line para dispositivos móveis . A empresa foi fundada em 2000, tem sua sede em Tokyo e está listada na Primeira Seção do mercado de ações de Tokyo. A Klab integra constantemente o rank das 52 maiores empresas de games desde 2012.

Com uma ênfase em qualidade e jogos inovativos a empresa continua a crescer, expandindo-se além do mercado Japonês, com um escritório em Xangai.

Para mais informações sobre a Klab visite:

http://www.klab.com/jp/english/ .

