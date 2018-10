LendIt Fintech publie un livre blanc complet sur l'open banking

LONDRES, October 17, 2018 /PRNewswire/ --

Pourquoi les prémices de mise en œuvre actuelles annoncent-elles une révolution financière

LendIt Fintech, la principale série de conférences au monde dédiée à l'innovation en matière de services financiers, a publié aujourd'hui son livre blanc détaillé sur l'open banking.

Cette étude dirigée par LendIt Fintech offre un aperçu complet de la progression de l'open banking et de son impact à venir sur le paysage financier. En se basant sur les sites Web de développement des banques, les offres les plus récentes des banques commerciales, des sociétés FinTech et des marques Internet, et sur des interviews de professionnels, LendIt affirme que l'open banking entraînera une refonte des modèles et des services commerciaux du secteur créés de manière collaborative.

« Nous avons hâte de faire part de nos découvertes à nos collègues », déclare Bo Brustkern, PDG de LendIt Fintech. « Il est essentiel de résoudre ce problème fondamental : à l'ère de l'open banking, quelles procédures une société doit-elle suivre pour jouer un rôle moteur et rester compétitive ? »

Dans le cadre de cette enquête, LendIt Fintech a interviewé des représentants de plusieurs sociétés, dont PwC, Railsbank, Bud, Deposit Solutions, OakNorth et NACHA. Plus de trente sociétés sont également citées pour leurs actions en matière d'open banking, notamment Fidor, Fiinu, QED Investors, solarisBank, Spiir, Starling Bank, Monzo, Yolt, Visa, Mastercard, HSBC, Barclays, RBS, BBVA, PayPal, Chase, Intuit, Wells Fargo, Zero, Finicity, TrueLayer, ForgeRock, Sainsbury's, Tesco, Apple, Google, Facebook, Alibaba et Tencent.

Jamie Campbell, responsable sensibilisation chez Bud, a déclaré à LendIt Fintech : « Si vous êtes mécontent du service de votre banque, vous pouvez maintenant changer instantanément de prestataire de services financiers... sur appli, sans transférer votre compte bancaire. » Puisque le pouvoir passe sans conteste aux mains du consommateur, quel est l'avenir des fournisseurs de services financiers actuels et comment le système bancaire traditionnel peut-il maintenir la cadence ?

