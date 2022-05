LenioBio décroche une prestigieuse subvention du programme Eurostars

DUSSELDORF, Allemagne, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- LenioBio GmbH a annoncé aujourd'hui que la société a obtenu une subvention Eurostars de 2,75 millions d'euros pour diriger un consortium composé d'un partenaire universitaire et de deux partenaires industriels répartis dans trois pays européens.

Sous le nom de projet HiT-GlyP, le consortium composé de LenioBio (Allemagne), de l'université de Wageningen (Pays-Bas) et d'EnginZyme AB (Suède), développeur de procédés de fabrication biologique acellulaire, va rechercher et mettre au point le premier système de production et de fabrication de glycoprotéines à haut débit. Le projet sera financé pendant trois ans.

HiT-GlyP fournira la première plateforme au monde pour la glyco-ingénierie ciblée et fiable de protéines pour la découverte et la fabrication de médicaments, contribuant ainsi à combler le fossé entre l'observation de la glycobiologie et le bénéfice humain. Il s'agit d'une technologie dont les besoins sont de plus en plus importants, comme l'a récemment révélé la pandémie mondiale. La glycosylation complexe de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 fait partie intégrante de l'infection virale, mais le développement de stratégies exploitant cette caractéristique à des fins prophylactiques ou thérapeutiques est entravé par le manque d'outils de recherche.

Le projet HiT-GlyP vise à démocratiser le paysage de la glycogénie en facilitant la création et l'évaluation de protéines glycoformes uniques. Une solution de bout en bout est prévue en permettant d'abord des méthodologies de criblage avancées et en développant ensuite de nouveaux flux de travail de bioproduction, accélérant ainsi la mise sur le marché de produits biologiques issus de la glyco-ingénierie.

« C'est une excellente occasion de collaborer avec nos éminents partenaires du consortium et de faire progresser les connaissances sur la glycosylation des protéines afin d'avoir un impact sur la société, » a déclaré Ricarda Finnern, Ph.D., CSO de LenioBio. « En tant que première méthode fiable pour l'ingénierie de précision des glycoprotéines, cette technologie nouvelle et passionnante ouvrira un segment de marché totalement nouveau, avec des avantages considérables pour la recherche fondamentale, le dépistage appliqué et la fabrication de produits biologiques à base de glycoprotéines. »

À propos de LenioBio

LenioBio est une société de plateforme d'expression des protéines engagée dans l'avancement de la technologie transformatrice pour la découverte, le développement et la production à grande échelle de protéines, sans les contraintes liées aux limites de la cellule. LenioBio a été créée en tant qu'entité juridique en Allemagne en septembre 2016, avec des bureaux à Düsseldorf et des laboratoires de R&D et de production à Aix-la-Chapelle. Pour plus d'informations, visitez www.leniobio.com et suivez LenioBio sur LinkedIn .

À propos d'Eurostars

Eurostars est un programme de financement conjoint d'EUREKA et de la Commission européenne qui encourage les projets visant à créer des produits, des processus ou des services innovants. L'objectif d'Eurostars est de motiver les petites et moyennes entreprises à coopérer à des projets européens de recherche et de développement. Les projets Eurostars sont ouverts à la technologie et servent des objectifs civils. Le contenu du projet peut être déterminé librement par les partenaires participants.

