LenioBio erhält prestigeträchtige Eurostars-Förderung

DÜSSELDORF, Deutschland, 9. Mai 2022 /PRNewswire/ -- LenioBio GmbH gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Eurostars-Zuschuss in Höhe von 2,75 Mio. Euro erhalten hat, um ein Konsortium aus einem akademischen und zwei industriellen Partnern aus drei europäischen Ländern zu leiten.

Unter dem Projektnamen HiT-GlyP wird das Konsortium, bestehend aus LenioBio (Deutschland), der Universität Wageningen (Niederlande) und dem Entwickler von zellfreien Bioproduktionsverfahren, EnginZyme AB (Schweden), das erste Hochdurchsatzsystem für die Produktion und Herstellung von Glykoproteinen erforschen und entwickeln. Das Projekt ist für drei Jahre finanziert.

HiT-GlyP wird die weltweit erste Plattform für gezieltes und zuverlässiges Glyco-Engineering von Proteinen für die Entdeckung und Herstellung von Arzneimitteln bereitstellen und dazu beitragen, die Lücke zwischen glykobiologischen Beobachtungen und menschlichem Nutzen zu schließen. Es handelt sich um eine Technologie, die zunehmend benötigt wird, wie die weltweite Pandemie in jüngster Zeit gezeigt hat. Die komplexe Glykosylierung des SARS-CoV-2-Spike-Proteins ist ein wesentliches Element der Virusinfektion, aber die Entwicklung von Strategien, die diese Eigenschaft für prophylaktische oder therapeutische Zwecke nutzen, wird durch einen Mangel an Forschungsinstrumenten behindert.

Das HiT-GlyP-Projekt zielt darauf ab, die Glyco-Engineering-Landschaft zu demokratisieren, indem es die Erstellung und Bewertung von Proteinen mit einer einzigen Glykoform erleichtert. Geplant ist eine End-to-End-Lösung, die zunächst fortschrittliche Screening-Methoden ermöglicht und anschließend neuartige Arbeitsabläufe für die Bioproduktion entwickelt, um die Markteinführung von Biologika mit Glykoengineering zu beschleunigen.

‚Dies ist eine großartige Gelegenheit, mit unseren angesehenen Konsortialpartnern zusammenzuarbeiten und das Wissen über die Glykosylierung von Proteinen voranzutreiben, um einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten", sagte Ricarda Finnern, Ph.D., CSO bei LenioBio. „Als erste verlässliche Methode für das Präzisions-Engineering von Glykoproteinen wird diese neuartige, aufregende Technologie ein völlig neues Marktsegment eröffnen, mit weitreichenden Vorteilen für die Grundlagenforschung, das angewandte Screening und die Herstellung von Glykoprotein-Biologika."

Informationen zu LenioBio

LenioBio ist ein Unternehmen für Proteinexpressionsplattformen, das sich für die Entwicklung neuer Technologien für die Entdeckung, Entwicklung und großtechnische Produktion von Proteinen einsetzt, die nicht durch die Grenzen der Zelle eingeschränkt werden. LenioBio wurde im September 2016 als juristische Person in Deutschland gegründet, mit Büros in Düsseldorf und F&E- und Produktionslaboren in Aachen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.leniobio.com und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn .

Über Eurostars

Eurostars ist ein gemeinsames Förderprogramm von EUREKA und der Europäischen Kommission, das Projekte fördert, die auf innovative Produkte, Prozesse oder Dienstleistungsinhalte abzielen. Ziel von Eurostars ist es, kleine und mittlere Unternehmen zu motivieren, an europäischen Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitzuarbeiten. Eurostars-Projekte sind technologieoffen und dienen zivilen Zwecken. Der Projektinhalt kann von den beteiligten Partnern frei bestimmt werden.

