LenioBio passe à l'échelle industrielle avec sa plateforme eucaryote à haut rendement permettant de synthétiser des protéines en milieu acellulaire

Grâce à une série de développements révolutionnaires, ALiCE® peut désormais être utilisé pour produire jusqu'à 3g/litre de protéines complexes et fonctionnelles dans des volumes de réaction allant jusqu'à 10 litres, sans nécessiter de développement et d'optimisation importants du processus, et sans compromettre le rendement protéique. Cela représente une avancée significative dans la formulation des protéines eucaryotes.

Le principal différentiateur d'ALiCE® à l'échelle, par rapport à d'autres systèmes permettant la production en milieu acellulaire, est sa capacité unique à maintenir intacte la machinerie de production des protéines de la cellule vivante : l'apport d'énergie active et tout ce qui est nécessaire au repliement des protéines, à la liaison disulfure et à la glycosylation.

Les systèmes CFPS offrent un certain nombre d'avantages par rapport aux alternatives de protéines à base de cellules, notamment un temps de production de protéines plus court (quelques heures contre des mois) et la possibilité de produire des protéines à des niveaux habituellement toxiques pour les cellules vivantes. Cependant, l'adoption généralisée des CFPS dans la fabrication industrielle de protéines a été entravée par le manque de systèmes pouvant fonctionner de manière fiable à l'échelle.

Le PDG Remberto Martis a dit : « Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à la réponse reçue de l'industrie et des partenaires de collaboration pour atteindre cette étape importante. La mise à l'échelle du système CFPS de LenioBio, associée à sa capacité à produire des protéines complexes avec des modifications post-traductionnelles eucaryotes, ouvre la porte à de nombreuses applications au-delà de la recherche et du développement. »

Pour satisfaire les demandes futures de volumes plus importants de lysat sans cellules, l'entreprise fait évoluer sa technologie vers une capacité de production de 100 litres.

La mise à l'échelle de la technologie est l'un des résultats du projet PEPPER (881025), d'une durée de deux ans, financé par le programme européen Horizon 2020, qui s'est achevé avec succès en février 2022. LenioBio occupera le pavillon du Conseil européen de l'innovation (hall C, stand n° 1911) lors de la 2022e convention internationale BIO, du 13 au 16 juin. L'équipe sera heureuse de discuter de ce sujet et d'autres développements récents au sein de l'entreprise.

À propos de LenioBio

LenioBio est une société de plateforme d'expression de protéines qui s'engage à faire progresser une technologie transformatrice pour la découverte, le développement et la production à grande échelle de protéines, sans être limitée par les contraintes de la cellule.

LenioBio a été créée en tant qu'entité juridique en Allemagne en septembre 2016, avec des bureaux à Dusseldorf et des laboratoires de R&D et de production à Aix-la-Chapelle. Pour plus d'informations, visitez www.leniobio.com et suivez LenioBio sur LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1832436/LenioBio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758134/LenioBio_Logo.jpg

SOURCE LenioBio GmbH