Lennar, conhecida como a principal construtora de casas do planeta de acordo com a lista da revista FORTUNE das "empresas mais admiradas do mundo" em 2021

MIAMI, 1 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Lennar Corporation (NYSE: LEN e LEN.B), a principal construtora de casas dos EUA, anunciou hoje que foi indicada como a nº 1 na lista da revista FORTUNE de empresas mais admiradas do mundo em 2021.

"Estamos honrados pela indicação como principal construtora de casas do planeta na lista de empresas mais admiradas do mundo pela FORTUNE, o que acreditamos ser um reflexo da nossa excelente plataforma operacional combinada com uma estratégia de tecnologia abrangente", disse Stuart Miller, presidente executivo da Lennar. "Esse reconhecimento é uma comprovação dos esforços extraordinários e da dedicação de todos os colaboradores da Lennar na entrega de casas de qualidade excepcional, oferecendo ao mesmo tempo uma excelente experiência aos clientes e gerando valor aos nossos acionistas. Temos orgulho de promover um ambiente no qual colaboradores e parceiros comerciais possam prosperar e serem capacitados a retribuir às comunidades em que atuamos."

A pesquisa anual, conduzida pela FORTUNE e Korn Ferry, uma empresa global de consultoria organizacional, é concedida aos principais executivos, diretores e analistas financeiros para identificar as empresas que têm a mais forte reputação em seus setores e em outros.

A lista de empresas mais admiradas do mundo da FORTUNE é como um boletim definitivo sobre a reputação da empresa. A Korn Ferry colabora com a FORTUNE anualmente desde 1997 para identificar, selecionar e classificar as empresas mais admiradas do mundo e descobrir as práticas de negócios que fazem com que essas empresas sejam muito respeitadas entre seus pares. Para compilar as classificações, são feitas as medições de reputação corporativa e desempenho com base em nove atributos fundamentais: inovação, gestão de pessoas, uso de ativos corporativos, responsabilidade social, qualidade de gestão, solidez financeira, investimento de longo prazo, qualidade de produtos e serviços, bem como competitividade global.

A lista de empresas mais admiradas do mundo pode ser encontrada no site da FORTUNE. Para obter mais informações sobre como as classificações são determinadas, consulte a metodologia completa no site da Korn Ferry.

Informações sobre a Lennar

A Lennar Corporation, fundada em 1954, é uma das principais construtoras de residências de qualidade do país há gerações. A Lennar constrói casas de excelência, com valor acessível e voltados ao público adulto na ativa, principalmente sob o nome da marca Lennar. O segmento de serviços financeiros da Lennar fornece fechamento, títulos e financiamento de hipotecas, principalmente para compradores de residências da Lennar e, por meio da LMF Commercial, origina empréstimos hipotecários garantidos principalmente por propriedades imobiliárias comerciais em todo o território dos Estados Unidos. O segmento multifamiliar da Lennar é um desenvolvedor, em todo o país, de propriedades de alta qualidade destinadas à locação para múltiplas famílias. LENX impulsiona tecnologia, inovação e investimentos estratégicos da Lennar. Para mais informações sobre a Lennar, acesse www.lennar.com.

Informações sobre a Korn Ferry

A Korn Ferry é uma empresa global de consultoria organizacional. Trabalhamos com nossos clientes para projetar estruturas, funções e responsabilidades organizacionais ideais. Ajudamos esses clientes a contratar as pessoas certas e os assessoramos em relação a como recompensar e motivar seus funcionários, ao mesmo tempo em que desenvolvem profissionais à medida que transitam e avançam em suas carreiras.

Informações sobre a FORTUNE

A FORTUNE é líder global em jornalismo empresarial, conhecida por seu acesso incomparável a líderes e tomadores de decisões do setor. Fundada em 1930, a revista FORTUNE tem uma circulação mundial de mais de 1 milhão e um número de leitores de quase 5 milhões. Além disso, é a única marca empresarial com edições na Europa e Ásia, incluindo uma edição no idioma chinês. A FORTUNE abriga algumas das mais fortes franquias de negócios, incluindo: FORTUNE 500, As melhores empresas, As empresas mais admiradas do mundo, Empresas de mais rápido crescimento e As mulheres mais poderosas. A divisão de conferências da FORTUNE estende a missão da marca em ambientes em tempo real, oferecendo uma ampla gama de conferências anuais para executivos de alto nível, incluindo o Fórum global da FORTUNE e a Cúpula das mulheres mais poderosas. O site daFORTUNE é fortune.com, a maior página de negócios e finanças do mundo.

