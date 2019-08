Lentidão nos Upgrades de SAP no Brasil Enquanto o Fim do Suporte se Aproxima

O relatório ISG Provider Lens™ identifica que as empresas brasileiras esperam por incentivos para migrar para S/4HANA

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Empresas brasileiras estão demorando para fazer o upgrade do ERP SAP para o SAP S/4HANA ou Business Suite on HANA, mesmo sabendo que as instalações anteriores não terão suporte após 2025. De acordo com o novo relatório publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners 2019 para o Brasil identifica que muitas empresas no país compram novas licenças SAP HANA para permanecer em conformidade com os termos de licenciamento, mas não tem planos para atualizar seus sistemas antigos. As empresas que estão fazendo upgrades frequentemente optam pelas chamadas implementações brownfield, nas quais os novos pacotes de software SAP aproveitam as soluções do sistema legado. Essas empresas utilizam ferramentas de conversão para transferir suas configurações e personalizações para o SAP S/4HANA, diz o relatório.

Estima-se que 1.300 sistemas SAP precisarão ser convertidos para o SAP S/4HANA no Brasil até 2025, observa o relatório. "As grandes empresas estão aguardando novos benefícios da SAP ou estão apostando veladamente em uma mudança na data de 2025 para o fim do suporte", disse Esteban Herrera, sócio e líder global da ISG Research. "Os parceiros SAP estão entusiasmados com o fluxo de receita que viria de atualizações generalizadas, mas eles se preocupam que, ao esperar, as empresas causarão um impasse que abrirá o mercado aos concorrentes".

De acordo com o relatório, enquanto a adoção de novas ferramentas SAP é lenta no Brasil, o mercado potencial no país é grande. Desde 1996, a SAP conquistou mais de 3.700 clientes no Brasil e seus parceiros empregam mais de 13.000 consultores SAP.

Embora muitas grandes empresas estejam optando por upgrades brownfield, o mercado intermediário (midmarket) geralmente adota o SAP S/4HANA como um projeto totalmente novo (greenfield), no qual o software é implementado como um novo pacote. Empresas de médio porte estão adotando o software da SAP para substituir sistemas internos ou sistemas ERP obsoletos, diz o relatório.

Se por um lado o relatório mostra um caminho de atualização lento no Brasil, por outro ele descreve um mercado robusto em serviços gerenciados para manutenção, melhoria e operações. O mercado de serviços gerenciados para sustentação SAP é um mercado altamente competitivo, com muitas empresas oferecendo equipes de 150 a 1.000 consultores.

O relatório ISG Provider Lens SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners 2019 para o Brasil avalia a capacidade de 36 provedores de serviços em seis quadrantes: SAP S/4HANA & Business Suite on HANA Transformation — Large Accounts; SAP S/4HANA & Business Suite on HANA Transformation — Midmarket; SAP S/4HANA & Business Suite on HANA Managed Services; SAP BW/4 on HANA and BW on HANA Transformation & Operations; SAP Leonardo Transformation, e SAP HANA Cloud Infrastructure and Platform Services.

O relatório identifica a Tech Mahindra como líder em cinco quadrantes; a Accenture, Atos, IBM e T-Systems como líderes em três e a FH, Infosys, Softtek e Sonda como líderes em dois. AWS, Cast group, DXC Technology, ITS Group, Microsoft Azure, Resource, SAP Consulting, Seidor, SPRO e TIVIT são identificados como líderes em um quadrante.

Versões personalizadas do relatório em Português estão disponíveis através da FH e da T-Systems.

O relatório ISG Provider Lens SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners Report 2019 para o Brasil está disponível para os assinantes da ISG Insights™ ou para compra imediata nesta webpage.

Sobre o Provider Lens™ Quadrant Research da ISG

A série de pesquisas em quadrantes da ISG Provider Lens™ é a única avaliação de fornecedores do gênero a combinar pesquisas empíricas, baseadas em dados e análises de mercado, com a experiência prática e observações da equipe global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados e análises detalhadas de mercado para orientar a seleção de parceiros de outsourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos da ISG. A pesquisa cobre atualmente provedores que atendem os mercados Global, Europa, América Latina e região Nórdica da Europa, além dos países EUA, Alemanha, Reino Unido e Brasil, com novos mercados a serem adicionados no futuro. Para mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta webpage.

A série complementa os relatórios ISG Provider Lens Archetype, que oferecem uma avaliação inédita de fornecedores na perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre a ISG

A Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), é uma empresa líder de pesquisa de tecnologia e consultoria global. Sendo uma parceira de negócios confiável de mais de 700 clientes, incluindo 70 das 100 principais empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançarem excelência operacional e crescimento mais rápido. A firma é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, análise dados e nuvem, consultoria de terceirização, serviços gerenciados de governança e de riscos, serviços de operação de redes, estratégia e projeto de operações, gestão de mudanças, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologias. Fundada em 2006 e sediada em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para a era digital e opera em mais de 20 países - uma equipe global reconhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profunda especialização setorial e em tecnologia e capacidade analíticas e de pesquisa de classe mundial baseada na mais abrangente base de dados do mercado. Para mais informações visite www.isg-one.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/454165/ISG_Logo.jpg

FONTE Information Services Group, Inc.

Related Links

http://www.isg-one.com



SOURCE Information Services Group, Inc.