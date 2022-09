L'entreprise de self-stockage 1Box - une entreprise de Volta Global - acquiert Kubox et Kubox Home Delivery, renforçant ainsi sa position de leader aux Pays-Bas

Cette acquisition majeure étend le portefeuille 1Box à 28 entrepôts de self-stockage aux Pays-Bas, dans l'optique d'une nouvelle phase de croissance

UTRECHT, Pays-Bas, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'entreprise de self-stockage 1Box, filiale néerlandaise de la plateforme de box de stockage du groupe 1Box de Volta Global en Europe, a finalisé l'acquisition de Kubox, un autre grand exploitant de box de stockage aux Pays-Bas. Cette acquisition porte le portefeuille de box de stockage de 1Box à un total de 28 entrepôts opérationnels aux Pays-Bas et conforte la position de 1Box en tant que leader de l'industrie.

1Box Tillburg Tillburg replacement

« L'acquisition de Kubox est une étape stratégique majeure pour 1Box qui est en préparation depuis des années, a déclaré Jeff Evans, président de Volta Global et du groupe 1Box. 1Box bénéficie désormais d'une couverture nationale du marché du box de stockage et d'une présence stratégique sur les principaux marchés de Rotterdam, ainsi que d'une infrastructure pour les services de livraison à domicile ou de stockage à la demande que nous sommes impatients de mettre à la disposition des clients actuels et futurs de 1Box ces prochains mois. »

L'acquisition de Kubox coïncide avec les progrès continus de Volta Global dans la consolidation du marché européen du box de stockage — un marché fragmenté et en forte croissance — après avoir fait ses preuves en tant que propriétaire et exploitant de box de stockage aux États-Unis, entre autres catégories d'actifs immobiliers. Outre Kubox, Volta Global a récemment fait de nouvelles acquisitions en France et en Italie, s'établissant comme l'un des rares opérateurs paneuropéens de box de stockage.

Marko Dimitrijevic, président de Volta Global, a déclaré : « Nous remercions toutes les parties impliquées dans cette acquisition et en particulier les membres de notre équipe néerlandaise. Nous sommes fiers d'étendre nos services de self-stockage sur un nombre croissant de marchés néerlandais, et nous sommes impatients de développer notre portefeuille européen. Le secteur européen du self-stockage se caractérise par bon nombre des mêmes attributs qui ont fait du self-stockage une solution très pratique pour de nombreux ménages américains et qui est devenu une classe d'actifs hautement attractive aux États-Unis. »

Conseillers en transactions

TaylorWessing Amsterdam a agi comme conseiller juridique externe pour 1Box dans de cadre de cette transaction.

Le vendeur était représenté par JBR.

À propos du groupe 1Box

Le groupe 1Box est propriétaire, promoteur et exploitant paneuropéen d'entrepôts de self-stockage de classe institutionnelle. Le groupe possède et exploite actuellement plus de 30 entrepôts, représentant 10 000 unités de box pour une superficie totale de plus de 740 000 mètres carrés aux Pays-Bas, en France et en Italie.

www.1boxgroup.com

À propos de Volta Global

Volta Global est un promoteur immobilier, exploitant et investisseur international basé à Miami, en Floride. Aux États-Unis et en Europe, l'entreprise se concentre principalement sur le self-stockage, l'hôtellerie, le crédit résidentiel multifamilial et privé. Volta Global fonctionne avec un capital permanent, ce qui lui permet d'être patiente, flexible et axée sur le long terme vis-à-vis des possibilités d'investissement, des partenariats et de la collaboration avec les communautés locales.

www.voltaglobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903622/1Box_tilburg_27.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903623/Tilburg_replacement.jpg

SOURCE VOLTA GLOBAL