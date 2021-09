Léonardo DiCaprio Investit dans Mosa Meat et Aleph Farms, Spécialisées dans la Viande de Bœuf Cultivée

« L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre la crise climatique est de transformer notre façon de consommer. Mosa Meat et Aleph Farms répondent à la demande mondiale de bœuf, tout en résolvant certains défis liés à la production industrielle de cette viande. Je suis heureux de les rejoindre en tant que conseiller et investisseur, alors qu'ils s'apprêtent à proposer le bœuf cultivé aux consommateurs, » déclare Léonardo DiCaprio.

La consommation mondiale de viande devant augmenter de 40 à 70% d'ici 2050, la viande cultivée offre une alternative pour réduire les effets négatifs de la production industrielle de viande bovine. En outre, elle permettra aux consommateurs de consommer de la viande de qualité sans qu'ils n'aient à modifier radicalement leurs habitudes. Selon les analystes, le marché de la viande cultivée pourrait atteindre 25 milliards de dollars d'ici 2030.

Maarten Bosch, PDG de Mosa Meat, explique : « La vision de Léonardo DiCaprio est étroitement liée à notre mission chez Mosa Meat. Nous sommes ravis de l'accueillir en tant que conseiller et investisseur afin que l'on travaille ensemble pour nourrir durablement les générations actuelles et futures. »

« En tant qu'écologiste engagé, nous souhaitons la bienvenue à Léonardo DiCaprio dans notre conseil consultatif et parmi nos investisseurs de premier plan. Notre équipe s'est engagée à améliorer la durabilité de notre projet au niveau global et nous sommes ravis que Léo partage notre vision. »

Selon une étude indépendante sur l'analyse du cycle de vie, la production de bœuf cultivé devrait réduire l'impact climatique de 92%, la pollution atmosphérique de 93%, nécessiter 95% de terres et 78% d'eau en moins par rapport à la production industrielle de bœuf. La viande cultivée offre la possibilité d'utiliser les terres disponibles pour reconstituer des habitats, baissant ainsi les émissions, ou pour produire davantage de nourriture pour la population. En outre, le processus automatisé de sa production et l'environnement stérile de sa fabrication élimineront le recours aux antibiotiques et diminueront le risque d'agents pathogènes et de maladies d'origine alimentaire en lien avec l'élevage intensif.

A propos d'Aleph Farms

Aleph Farms cultive des steaks de boeuf à partir de cellules non génétiquement modifiées et issues d'une vache vivante, sans nuire aux animaux et avec un impact réduit sur l'environnement. L'entreprise a été cofondée en 2017 par Didier Toubia, The Kitchen Hub du Groupe Strauss et le professeur Shulamit Levenberg de la faculté d'ingénierie biomédicale du Technion – Institut Israélien de technologie. Basée en Israël, Aleph Farms compte parmi ses investisseurs internationaux L. Catterton, DisruptAD (ADQ), BRF, Thai Union et Cargill. Aleph Farms a lancé le premier steak cultivé au monde en décembre 201 et le premier biftek en 2021. L'entreprise a pour vision de fournir à chaque individu la nutrition nécessaire et ce quel que soit le moment ou le lien. Pour en savoir plus, veuillez consulter le sitewww.aleph-farms.com.

A propos de Mosa Meat

Mosa Meat est une entreprise internationale pionnière d'une production de la viande de bœuf plus propre et douce. En 2013, les fondateurs ont présenté le premier hamburger de bœuf cultivé au monde, en l'élaborant directement à partir de cellules de vache. Fondée en 2016, Mosa Meat est désormais en train d'industrialiser la production de viande de bœuf d'une manière plus respectueuse des animaux, de la planète et de la population. Grâce à une équipe diverse et en pleine expansion, Mosa Meat a pour mission de repenser le système alimentaire mondial. Basée à Maastricht, aux Pays-Bas, Mosa Meat est une société privée soutenue par Blue Horizon, M Ventures, Bell Food Group, Nutreco, Mitsubishi Corporation et bien d'autres. Pour plus d'information, rendez-vous sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ou notre site Internet – mosameat.com. Notre kit press est disponible ici.

Contact presse

Agence Ballou pour Mosa Meat

Léonora Sama-Itoua & Alexandra Martin

[email protected] – [email protected]

Songue PR pour Aleph Farms

Natalee Gibson

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1631014/Mosa_Meat_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1631015/Aleph_Farms_Logo.jpg

SOURCE Mosa Meat