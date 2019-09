Lertal® favorece significativamente el funcionamiento del sistema inmunológico

- NTC se expande en alergología pediátrica, demostrando el compromiso con la investigación y desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas

MILÁN, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- NTC Srl, la compañía farmacéutica dedicada a la I+D con sede en Italia y especializada en oftalmología, anuncia los resultados de un estudio policéntrico sobre Lertal®, un nutracéutico multicomponente, como tratamiento añadido en niños con rinoconjuntivitis alérgica (RA).

Este estudio mostró cómo este nuevo nutracéutico que contiene extractos de semillas de Perilla Frutescens, Quercetin y Vitamina D3 favorece significativamente el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

El estudio aleatorio se diseñó en dos fases y reclutó a 146 niños (de 6 a 12 años) con RA durante las exacerbaciones agudas y en la fase crónica para la evaluación del riesgo de exacerbaciones.

En la fase I, los pacientes tratados con Lertal® más la terapia estándar alcanzaron una reducción de gravedad de los síntomas. En la fase II, el riesgo de exacerbación de RA se redujo en los niños que toman el nutracéutico[1],[2].

"La actividad de fortalecimiento de Lertal® en el sistema inmunológico observada en la fase I podría explicarse por las propiedades del extracto de Perilla, Quercetin y Vitamina D3", explicó el investigador jefe Gianluigi Marseglia, director del Departamento de Pediatría, Universidad de Pavia, Italia. "Los resultados de la fase II no solo confirman los efectos favorables observados en la Fase I, sino también destacan una actividad más relevante consecuente al uso prolongado. Se ha observado que la acción de los componentes naturales de Lertal® en el sistema inmunológico reduce en un 46% del riesgo de exacerbación de RA en niños que toman Lertal® durante un período de 4 a 12 semanas en comparación con niños sin intervención preventiva tras la suspensión del tratamiento estándar de antihistamina de cuatro semanas. Este hallazgo es consistente con estudios anteriores realizados en pacientes con asma y en niños con rinitis alérgica", añadió.

"Estamos muy satisfechos con los resultados de este estudio. Queríamos ofrecer datos pediátricos basados en la evidencia para un producto dedicado a mejorar el tratamiento de la rinoconjuntivitis en niños. En primer lugar, nuestro enfoque era la reducción de los síntomas, que está estrechamente asociado con una buena calidad de vida. Como se demostró previamente, los nutracéuticos pueden asociarse con la terapia convencional para agilizar la recuperación y hacerla más duradera. Este estudio mostró que Lertal®, como tratamiento complementario, puede limitar la ingesta de corticosteroides y, consecuentemente, sus efectos secundarios, especialmente en niños", dijo Riccardo Carbucicchio, consejero delegado de NTC. "Estos resultados son importantes para familias y especialmente para niños, en el tratamiento de las alergias estacionales".

