Lertal® favorise considérablement le bon fonctionnement du système immunitaire

- NTC s'étend dans le domaine de l'allergologie pédiatrique, témoignant ainsi son engagement envers la recherche et le développement de nouvelles solutions thérapeutiques

MILAN, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- NTC Srl, société pharmaceutique axée sur la R&D, notamment dans le secteur de l'ophtalmologie, basée en Italie, a annoncé les résultats d'une étude polycentrique sur Lertal®, un agent nutraceutique à plusieurs composants, en tant que traitement complémentaire chez les enfants atteints de rhinoconjonctivite allergique (RA).

Cette étude a montré comment ce nouvel agent nutraceutique contenant des extraits de graines de de perilla frutescens, de la quercétine et de la vitamine D3 favorise considérablement le bon fonctionnement du système immunitaire.

L'étude randomisée a été divisée en deux phases et incluait 146 enfants (âgés entre 6 et 12 ans) atteints de RA en période d'exacerbations aiguës et au stade chronique, à des fins d'évaluation du risque d'exacerbations.

Dans la phase I, les patients traités avec Lertal® en plus du traitement standard ont constaté une réduction de la gravité des symptômes. Dans la phase II, le risque d'exacerbation de la RA a été réduit chez les enfants prenant l'agent nutraceutique [1],[2].

« L'activité de renforcement de Lertal® sur le système immunitaire observé dans la phase I pourrait s'expliquer par les propriétés de l'extrait de la pérille, la quercétine et la vitamine D3 », explique Gianluigi Marseglia, chercheur principal et directeur du service de pédiatrie à l'université de Pavie, en Italie.« Les résultats de la phase II confirment non seulement les effets favorables observés dans la phase I, mais soulignent également une activité encore plus pertinente lors d'une utilisation prolongée. Nous avons observé que l'action des composants naturels de Lertal® sur le système immunitaire réduit de 46 % le risque d'exacerbation de la RA chez les enfants prenant Lertal® pendant une période de 4 à 12 semaines par rapport aux enfants sans intervention préventive après l'interruption du traitement par antihistaminiques standard de 4 semaines. Cette conclusion est cohérente avec les études précédentes réalisées sur des patients souffrant d'asthme et des enfants souffrant de rhinite allergique », ajoute-t-il.

« Nous sommes très satisfaits des résultats de cette étude. Nous voulions fournir des données pédiatriques étayées par des preuves sur un produit dédié à l'amélioration de la gestion de la rhinoconjonctivite chez les enfants. Tout d'abord, nous nous sommes focalisés sur la réduction des symptômes, ce qui est étroitement associé à une bonne qualité de vie. Comme nous l'avons démontré précédemment, les agents nutraceutiques peuvent être associés à un traitement conventionnel pour accélérer la récupération et la rendre durable. Cette étude a montré que Lertal®, en tant que traitement complémentaire, peut limiter la prise de corticostéroïdes et, par conséquent, leurs effets secondaires, notamment chez les enfants », a déclaré Riccardo Carbucicchio, PDG de NTC. « Ces résultats sont importants pour les familles et surtout pour les enfants, dans la gestion des allergies saisonnières. »

[1] Marseglia et al., A polycentric, randomized, double blind, parallel-group, placebo-controlled study on Lertal®, a multicomponent nutraceutical, as add-on treatment in children with allergic rhinoconjunctivitis: Phase I during active treatment. J Biol Reg Homeost Agents 2019.

[2] Marseglia et al., A polycentric, randomized, parallel-group, study on Lertal®, a multicomponent nutraceutical, as preventive treatment in children with allergic rhinoconjunctivitis: Phase II: Italian Journal of Pediatrics 2019.

