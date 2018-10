Les éditeurs de jeux de société indonésiens font mieux connaître l'Indonésie à l'Essen Spiel 2018

ESSEN, Allemagne, 22 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF), le Bureau indonésien pour l'économie créative, présente sept éditeurs indonésiens de jeux de société, environ 24 jeux, à l'Essen Spiel 2018, le plus grand salon mondial des jeux de société : hall 3, stand 3Q106, parc des expositions d'Essen (Allemagne), du 24 au 28 octobre 2018. Les jeux ont été choisis dans le cadre d'un appel à candidature ouvert, mené par le BEKRAF et l'Association indonésienne des jeux de société (APIBGI), du 17 juillet au 10 août 2018.

Illustrant la culture et les contes indonésiens dans des jeux scénarisés, huit produits sur 24 ont été choisis pour représenter l'Indonésie, afin de promouvoir la diversité culturelle au sein du grand marché européen. Essen Spiel 2018, le plus grand salon mondial des jeux de société, mettra en relation plus de mille éditeurs de jeux de société avec près de 200 000 acheteurs potentiels et passionnés du monde entier. « En participant à ce salon, nous nous efforçons de présenter nos produits industriels à plus de 40 pays. Ainsi, intégrer la riche culture indonésienne dans les œuvres créatives stimulera notablement l'économie créative du pays qui, en 2017, a contribué à hauteur de 990 400 milliards d'IDR, soit 7,44 % du PIB indonésien », a déclaré Joshua Puji Mulia Simandjuntak, le président adjoint chargé du marketing au sein du BEKRAF.

Parmi les huit produits choisis, citons :

Mahapatha , un jeu de société d'aventure fantastique jouant sur l'appartenance ethnique, créé par Morfosic Studio et Manikmaya Games ;

, un jeu de société d'aventure fantastique jouant sur l'appartenance ethnique, créé par Morfosic Studio et Manikmaya Games ; Orang Rimba : The Forest Keeper , un jeu de rôle au sein de la tribu Kubu de Jambi, en Indonésie, créé par Hompimpa Games ;

, un jeu de rôle au sein de la tribu Kubu de Jambi, en Indonésie, créé par Hompimpa Games ; Waroeng Wars 2 nd , un jeu de société sur la vraie cuisine traditionnelle indonésienne par l'éditeur Tabletoys ; et

, un jeu de société sur la vraie cuisine traditionnelle indonésienne par l'éditeur Tabletoys ; et Mahardika : Merah Putih , un jeu de rôle sur la période précédant la proclamation d'indépendance de l'Indonésie, créé par Manikmaya Games.

Les autres éditeurs indonésiens participant sont Coralis Entertainment, Maen Main et Masbro.

Tous les produits et les éditeurs ont été choisis selon les critères les plus élevées du marché international, étant donné que l'objectif est de constamment surprendre le public mondial. Joshua Puji Mulia Simandjuntak a ajouté : « Notez qu'en 2017, il n'y avait que 13 jeux de société indonésiens à l'Essen Spiel ; cette année nous en aurons 24. Nous sommes convaincus que nous surpasserons les résultats de l'année dernière. »

Contacts médias :

Boni Pudjianto , Directeur chargé du développement des marchés internationaux, BEKRAF (+62-815-72914419)

, Directeur chargé du développement des marchés internationaux, BEKRAF (+62-815-72914419) Mariaman Purba, Chef du service de la communication juridique et publique, BEKRAF (+62-813-17506456)

