Les 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord feront leurs débuts en février 2022 à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis.

Le lancement des 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord va marquer la première fois depuis 2013 – année de la création des 50 meilleurs restaurants d'Asie et des 50 meilleurs restaurants d'Amérique latine – que 50 Best dévoile une nouvelle liste de restaurants régionaux et un nouveau programme de récompenses.

Le programme de l'événement sera organisé dans la capitale des Émirats arabes unis en partenariat avec le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi du 4 au 11 février, et la cérémonie de remise des récompenses aura lieu le 7 février. La liste inaugurale des 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sera dévoilée dans un compte à rebours en direct, ainsi qu'une série de récompenses spéciales. Le classement va refléter les meilleures expériences de restauration recueillies auprès de plus de 250 électeurs, composés d'experts anonymes de la restauration dans 19 pays de la région.

William Drew, Directeur du contenu de 50 Best, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer notre nouveau programme régional de remise de prix des restaurants pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord avec le soutien de notre partenaire de destination hôte, le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi. La diversité des cuisines et des restaurants de cette vaste région fera de cette nouvelle liste un ajout essentiel au paysage gastronomique international. Nous sommes ravis qu'Abu Dhabi soit l'hôte de la cérémonie de remise des récompenses, alors que la capitale des Émirats arabes unis s'est imposée comme une force culinaire au cours des dernières années ».

Ce lancement marque une étape cruciale dans la campagne continue de 50 Best visant à inspirer les gens à voyager, à explorer et à découvrir de nouvelles aventures culinaires, mettant ainsi l'accent sur les nouveaux chefs et les tendances alimentaires, et mettre en valeur la subtilité et la complexité des différentes cuisines du monde entier. Les événements clés du programme d'Abu Dhabi, y compris les dîners collaboratifs et une série de masterclasses en direct pour les chefs, seront ouverts aux consommateurs gourmands dotés d'un ticket prévu à cet effet.

