Les accessoires de maison fabriqués en Indonésie se retrouvent sur le devant de la scène au salon Maison et Objet 2019

Appelé « IDentities », le groupe de designers, qui comprend AIEVL Design Studio, Alfath Kurniadi, Budi Pradono, Djalin, Kayou, Du'Anyam, Threadapeutic, Bika Living, Vivere, Rattan of Indonesia, Keratons, DUA Lighting, Kandura, Conture, Bermock, Nouvwerks, Juno Home, Roa, SPEDAGI, Super Rattan, UMA Design, Siji, Moire Rugs, et Pala Nusantara, présentera sa gamme de meubles, d'articles de maison, de fournitures de bureau et de matériel de style de vie, sous le thème de « la vie tropicale ».

« Les 24 designers ont suivi de près les produits les plus demandés sur le marché européen avant d'inventer les produits exposés au salon Maison et Objet 2019. Ces produits sont des articles uniques faits main qui ne sont pas disponibles ailleurs », a dit Francis Surjaseputra, responsable de l'organisation, HDII.

Certain que « IDentities » attirera beaucoup de monde en raison de la qualité des produits d'artisanat indonésiens, BEKRAF vise à atteindre les 2 millions d'euros de transaction. Ceci fait suite à la réussite de l'agence au Salone del Mobile de Milan où le total des transactions a atteint 1,6 million d'euros.

« Selon nos données, l'artisanat est entré dans le top trois des sous-secteurs de l'économie créative, avec la plus grande contribution sur le PIB et les exportations d'Indonésie. Je crois que nos produits artisanaux de bonne qualité aideront à établir des prix de marché plus élevés, en raison de la richesse de notre culture et de notre histoire », a déclaré Joshua Simandjuntak, vice-président du marketing, BEKRAF.

Des couleurs vives et des matériaux qui représentent le caractère fort de l'Indonésie

Chaque membre d'« IDentities » adopte une approche locale sur des éléments indonésiens et des tons inspirés de la nature pour imiter la brise tropicale exotique de l'Indonésie. À titre d'exemple, on peut noter le tissage indonésien traditionnel qui vient parfaitement compléter les tapis de couleur vive de Moire Rugs et la série de montres exotiques écologiques de PALA Nusantara faites de mycélium de champignons.

Il y a aussi les couleurs tropicales et les motifs vifs en couches sur des tapisseries murales faites de déchets textiles de source locale, créées par Threadapeutic.

« Nous réutilisons des chutes de tissu provenant des industries locales de la mode et de l'ameublement, et faisons ainsi des œuvres d'art à partir des déchets de l'industrie de la mode. Organisées en fonction de la couleur et de la texture, elles sont disposées en couches et en un seul tissu multicolore afin de créer un mélange unique des textiles pour des vêtements, des accessoires de mode et des articles de décoration d'intérieur », a déclaré Nagawati Surya, le fondateur de Threadapeutic.

Le caractère fort de l'Indonésie est également reflété par les produits qui sont fabriqués à l'aide d'une combinaison de ressources naturelles indonésiennes. Cela inclut notamment un tabouret coloré en béton créé par Conture Concrete Lab et un lustre tissé avec du rotin naturel fait par DUA Lighting.

« Tous ces éléments réunis n'évoqueront pas seulement l'ambiance exotique de l'artisanat indonésien, mais plus important encore, en mettant l'accent sur la question sociale et environnementale, les clients pourront voir nos produits au-delà de leur conception et de leur caractère fonctionnel. Cela garantira que nos produits brillent sur la scène mondiale », a conclu Simandjuntak.

