Les accréditations soutiennent la vision du PHBS pour une reconnaissance mondiale

Fondé en 1971, l'EFMD a pour mission de faire progresser le développement des programmes de gestion et de commerce dans le monde entier. L'accréditation de son programme EFMD est reconnue comme le principal système international d'évaluation, d'amélioration et d'accréditation de la qualité des programmes d'entreprise. Une institution accréditée doit entamer un processus de ré-accréditation tous les trois ou cinq ans pour conserver son statut d'institution accréditée.

Située à Shenzhen, la première zone économique spéciale de Chine, la PHBS est prête à tirer parti de sa force dans le delta de la Rivière des Perles, ce qui en fait un cadre idéal pour étudier des sujets avancés en finance, en économie et en gestion (où les cours de ses programmes de master sont dispensés en anglais). Les membres de la faculté de PHBS ont publié des articles dans des revues universitaires internationales de premier plan, et l'école a ouvert son campus au Royaume-Uni en 2018. En outre, PHBS a créé plusieurs groupes de réflexion de haut niveau, par exemple le Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance dirigé par le prix Nobel d'économie Thomas J. Sargent.

Saluant la qualité de l'enseignement, le développement académique et l'internationalisation de l'école, l'EFMD a accepté PHBS comme membre officiel en décembre 2009 et a accordé l'accréditation EPAS à son programme de master en économie (Master of Economics) en septembre 2011, faisant de PHBS le premier établissement d'enseignement supérieur accrédité EPAS en Chine continentale.

En septembre dernier, l'équipe d'évaluation par les pairs de l'EFMD a effectué une évaluation en ligne au cours de laquelle elle a rencontré, via Zoom, les doyens de l'école, l'équipe de direction, les membres du corps enseignant du programme d'économie, les membres du personnel, les étudiants, les anciens élèves et les représentants des entreprises. L'examen de ré-accréditation a porté sur la qualité de l'enseignement du PHBS, l'évaluation académique, le développement des étudiants, l'internationalisation, le placement des diplômés et les ressources informatiques, entre autres.

L'accréditation des universités est importante, car elle sert d'indicateur de qualité pour les étudiants et les employeurs potentiels. Le fait de détenir plusieurs accréditations en dit donc long sur les normes et les pratiques d'une école. Outre l'EFMD, le PHBS est titulaire des accréditations AACSB et AACSB, accordées par les deux organismes d'accréditation des écoles de commerce les plus influents, l'Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) et l'Association of MBAs (AMBA). L'AMBA accrédite le portefeuille de MBA au sein d'une école de commerce, tandis que l'AACSB accorde une accréditation à l'échelle de l'université, ce qui constitue la marque de l'excellence de l'enseignement commercial dans le monde entier.

SOURCE Peking University HSBC Business School