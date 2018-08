Les actifs nets du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario atteignent 193,9 milliards de dollars au premier semestre 2018

TORONTO, August 23, 2018 /PRNewswire/ --

Actifs nets en hausse de 4,4 milliards de dollars

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) a annoncé que ses actifs nets ont atteints 193,9 milliards de dollars au 30 juin 2018, soit une hausse de 4,4 milliards de dollars depuis le 31 décembre 2017. Le rendement net total s'est élevé à 3,2 % pour le premier semestre de l'exercice.

« Au sein du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, nous définissons le succès par notre capacité à payer des retraites pour les générations à venir, et nous nous efforçons en permanence de progresser et d'innover dans le cadre de cette mission », a déclaré Ron Mock, président et directeur général. « Même sur ces marchés incertains, notre approche de portefeuille équilibré génère des rendements robustes, et nos équipes chargées des investissements continuent de trouver des opportunités de croissance à long terme. »

Les résultats à mi-exercice offrent un aperçu des performances du Régime sur une période de six mois, tandis que les rendements historiques mettent en relief la durabilité à long terme de notre stratégie d'investissement. Au 31 décembre 2017, la dernière date pour laquelle des chiffres sont disponibles pour un exercice complet, le Régime a enregistré un rendement net total annualisé de 9,9 % depuis sa création. Au 31 décembre 2017, les rendements nets sur cinq et dix ans s'établissaient à respectivement 9,6 % et à 7,6 %.

Le RREO suit une approche de gestion de portefeuille disciplinée à long terme à travers une variété de conditions de marché différentes. Une focalisation inclusive et axée sur l'avenir dans l'ensemble de l'organisation contribue à assurer une allocation de risque diverse avec des expositions alignées sur les taux d'intérêts, l'inflation, les taux de change et les marchés boursiers.

Tandis que les marchés financiers se sont stabilisés, il est fort probable que la volatilité se poursuive dans un contexte de tensions commerciales mondiales, de hausse des prix de l'énergie et de tensions géopolitiques.

« Les rendements au cours du premier semestre ont principalement été stimulés par les performances des catégories d'actifs de titres de participation, à la fois publiques et privées, ainsi que par la catégorie d'actifs de titres de participation sensibles à l'inflation », a commenté Ziad Hindo, directeur des investissements. « Les avantages de la diversification et de la globalisation sont évidents, puisque différentes catégories d'actifs génèrent des performances différentes en fonction de la fluctuation des marchés. »

Répartition détaillée des actifs Au 30 juin 2018 Au 31 décembre 2017 (en milliards de (en milliards de dollars canadiens) (%) dollars canadiens) (%) Titres de participation Cotés en bourse 35,1 18 35,2 19 Non cotés en bourse 32,1 17 31,9 17 67,2 67,1 Revenus fixes Obligations 46,8 24 41,4 22 Produits à rendement réel 20,4 11 20,0 11 67,2 61,4 Placements sensibles à l'inflation Matières premières 13,5 7 11,1 6 Ressources naturelles 7,3 4 6,6 3 Protections contre l'inflation 9,2 5 8,9 5 30,0 26,6 Actifs réels Immobilier 26,7 14 25,5 14 Infrastructure 17,2 9 18,7 10 Produits à rendement réel 4,2 2 1,5 1 48,1 45,7 Crédit 14,4 7 13,6 7 Stratégies de rendement absolu 13,5 7 10,7 6 Superposition (0,4) - (0,3) - Marché monétaire (48,7) (25) (39,4) (21) Investissements nets[1] 191,3$ 100 185,4$ 100 [1] Investissements nets, qui sont composés des investissements moins les éléments de passif liés aux investissements selon l'État de la position financière consolidé intermédiaire condensé du 30 juin 2018, excluant tous les autres éléments du passif et de l'actif.

Le rendement local total s'est élevé à 2,6 %. Le RREO investit dans 35 devises internationales et dans plus de 50 pays, mais présente son actif et son passif en dollars canadiens. Au cours du premier semestre 2018, le dollar canadien a exercé un impact positif de +0,7 % sur le rendement total du RREO, découlant sur un gain de 1,4 milliard de dollars principalement attribuable à l'appréciation du dollar américain.

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est le régime de retraite à vocation unique le plus important au Canada, avec 193,9 milliards de dollars d'actifs nets au 30 juin 2018. Il possède un portefeuille d'actifs global et diversifié, dont 80 % sont gérés en interne, et capitalise à un taux de rendement moyen annualisé de 9,9 % depuis sa création en 1990. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est un organisme indépendant dont le siège se situe à Toronto. Son bureau régional pour la zone Asie-Pacifique est situé à Hong Kong et son bureau pour les régions d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique est à Londres. Le fonds à prestations définies, pleinement financé, investit et administre les retraites de 323 000 enseignants actifs et retraités dans la province de l'Ontario. Pour plus d'informations, rendez-vous sur otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

