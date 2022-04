LES ACTIFS NUMÉRIQUES AKJ FOF CLASSÉ N° 1 EN PERFORMANCE

HAMILTON, Bermudes, 8 avril 2022 /PRNewswire/ -- AK Jensen Group (« AKJ »), principal fournisseur de solutions de négociation et d'infrastructure clés en main pour les gestionnaires de fonds, a annoncé aujourd'hui que AKJ Digital Assets FoF (« AKJ FoF »), un fonds de fonds spéculatifs en cryptomonnaies, a été classé fonds n°1 en termes de performance dans l'ensemble de son groupe de pairs mondial, selon les données d'Eurekahedge.

AKJ FoF, qui a généré un rendement de 1 763 % depuis sa création en janvier 2019 jusqu'à la fin de décembre 2021, a également dépassé tous ses principaux indices de référence sectoriels depuis sa création et pour l'année 2021. AKJ FoF fait partie de l'écosystème AKJ au sens large, la première entreprise cryptographique en son genre en Europe, fournissant des services et des solutions aux investisseurs institutionnels.

Anders Kvamme Jensen, gestionnaire de portefeuille chez AKJ FoF, a déclaré : « Nous sommes ravis du rendement du fonds et croyons fermement que son positionnement concurrentiel ne fera que se renforcer au fil du temps, car la taille, l'envergure et l'intelligence collective du fonds continuent de stimuler un cercle vertueux. »

Neal Mitra, PDG du Crypto Hub de l'écosystème AKJ, a ajouté : « Le fonds de fonds est la composante centrale de tout ce que nous faisons dans le domaine de la cryptographie à AKJ. À ce titre, le fonds bénéficie d'un accès différencié aux meilleurs gestionnaires de fonds cryptographiques, d'une exposition gérée et diversifiée à l'économie cryptographique, d'une réduction des coûts d'exploitation et de la capacité à fournir une exonération de tous les frais aux investisseurs admissibles. Le classement à l'international reflète simplement les caractéristiques structurelles que nous avons développées pour un rendement supérieur continu. »

À propos de AK Jensen Group Limited

Le Groupe AKJ (étant AKJt Holdings Limited et AK Jensen Group Limited et leurs filiales) gère l'écosystème AKJ, un environnement crypto entièrement intégré qui fournit des solutions de qualité institutionnelle aux gestionnaires de fonds de couverture et un accès géré et diversifié à l'économie crypto pour les investisseurs institutionnels. L'écosystème AKJ, qui compte plus d'un milliard de dollars américains d'actifs dans l'écosystème et fournit des services à ses clients pour 11 milliards de dollars américains supplémentaires en actifs sous gestion, est le principal écosystème de fonds spéculatifs en cryptomonnaies en Europe. L'écosystème fournit des capitaux d'amorçage et d'accélération aux gestionnaires de fonds admissibles par l'intermédiaire du AKJ Digital Assets FoF, un fonds de fonds spéculatifs en cryptomonnaies qui a été le fonds classé n°1 en termes de performance dans l'ensemble de son groupe de pairs mondial, selon les données d'Eurekahedge. Les intérêts de tous les participants, investisseurs, gestionnaires de fonds et fournisseurs, sont alignés grâce à AKJ Token, un jeton d'entreprise qui alimente l'écosystème.

Le groupe AKJ, créé en 1995, est détenu par des actionnaires qui possèdent collectivement plus de 24 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays du monde entier.

Pour plus d'informations sur AKJ, rendez-vous sur : https://www.akj.com .

SOURCE AKJt Holdings Limited