Les actifs sous gestion des ETP basés sur les cryptomonnaies internationales ont augmenté de 7,5 % en octobre

LONDRES, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans son analyse mondiale des produits négociés en bourse (ETP) dont les cryptomonnaies sont les actifs sous-jacents, Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a fait état d'une augmentation de 7,5 % de la valeur des actifs sous gestion (AUM) au cours du mois d'octobre, ce qui reflète étroitement la croissance de 7 % de la valeur du marché des cryptomonnaies au cours de la même période.

Selon Fineqia Research, le total des actifs sous gestion a augmenté, passant de 23,5 milliards de dollars à 25,3 milliards de dollars entre le 1er octobre et le 1er novembre pour 159 ETP cotés. Les ETP comprennent des fonds négociés en bourse (ETF) et des billets négociés en bourse (ETN). La valeur globale des cryptomonnaies a augmenté de 7 % pour franchir la barre des 1 000 milliards de dollars en octobre, mais elle reste inférieure à la moitié de sa valeur maximale de 2 200 milliards de dollars enregistrée en janvier.

En cumul annuel (YTD), l'actif sous gestion des ETP cryptographiques a diminué de 57 %, une diminution semblable à la baisse de 54 % observée sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Malgré une augmentation de 46 % du nombre d'ETP, 159 en octobre contre 109 en janvier, leurs actifs sous gestion dans l'ensemble s'élèvent à 25,3 milliards de dollars, contre 58,5 milliards en janvier. Le prix du bitcoin a chuté de 56 % et celui de l'etherum de 57 % entre janvier et octobre 2022.

« Le prix des cryptomonnaies reste l'étoile polaire », a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. « C'est le seul moteur de la valeur des actifs sous gestion d'ETP à l'heure actuelle, et non les entrées de capitaux ni les nouvelles offres de produits. »

Les ETP détenant du bitcoin (BTC) ont vu leur valeur augmenter de 5 %, passant à 16,8 milliards de dollars contre 16 milliards de dollars en octobre ; une hausse similaire à l'augmentation de 7 % du prix du bitcoin, qui a atteint environ 20 600 dollars le 1er novembre, contre 19 300 dollars le mois précédent. Les ETP représentant des cryptomonnaies alternatives ont augmenté de 4 % et ceux présentant un panier de cryptomonnaies de 8 %.

Les actifs sous gestion des ETP libellés en Ethereum (ETH) sont ceux qui ont affiché la plus forte progression (16 %), profitant de la hausse de 21 % du cours de la cryptomonnaie, qui est passé de 1 300 dollars à près de 1 600 dollars. Leurs actifs sous gestion sont passés de 5,4 milliards à 6,5 milliards de dollars.

Toutes les références sont en dollars américains et tous les prix des cryptomonnaies proviennent de CoinMarketCap.

Tous les AUM de fonds et produits négociés en bourse ont été compilés par le service de recherche de Fineqia à partir de sources accessibles au public, comme 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. et TrackInSight SAS.

