Les actions Quectel pourront être négociées dans le cadre de Shanghai-HK Stock Connect

SHANGHAI, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions (603236.SS), le fournisseur leader mondial de modules cellulaires et GNSS, a annoncé aujourd'hui que la société a récemment été sélectionnée comme membre de l'indice 380 de la bourse de Shanghai (Shanghai Stock Exchange, SSE) et dans la liste des titres de la SSE admissibles à la négociation dans le cadre du programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Ce système permet aux investisseurs internationaux, tant institutionnels que particuliers, de négocier les actions de Quectel via la bourse de Hong Kong sous le code 93236.

Le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect est une plateforme d'investissement transfrontalière qui permet aux investisseurs de chaque marché de négocier des actions sur le marché opposé en utilisant leurs courtiers et chambres de compensation locaux. Dans le cadre de ce programme, seules les actions cotées des indices SSE 180 et SSE 380 ainsi que les actions qui sont cotées en double dans les deux bourses (actions A+H) sont éligibles.

Quectel a été cotée le 16 juillet 2019 au tableau principal de la SSE, qui est la plus grande bourse de Chine en termes de capitalisation boursière. Le 16 décembre 2019, la société a été sélectionnée pour faire partie de l'indice SSE 380, composé de 380 titres à fort taux de croissance et à bonne rentabilité qui vise à refléter de manière exhaustive les performances des nouvelles valeurs sûres de Shanghai.

En tant que premier fournisseur de modules d'IdO du secteur, Quectel a connu une croissance rapide au fil des ans grâce à des innovations continues, un portefeuille inégalé, une présence mondiale et d'excellents services de support. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, la société a déclaré un revenu d'exploitation de 2,85 milliards de yuans (406,62 millions de dollars), soit une hausse de 53,32 % sur une base annuelle.

L'action Quectel a clôturé à 244,41 yuans (34,81 dollars) le 21 février 2020, soit une hausse de 456 % depuis son introduction en bourse, ce qui représente une capitalisation boursière totale de 21,80 milliards de yuans, soit 3,10 milliards de dollars.

La société est optimiste quant à sa croissance future et a récemment annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de R-D dans la ville chinoise de Hefei et un autre en Europe, à Belgrade. Quectel Wireless Solutions est devenu le leader mondial de l'innovation, en étant le premier à lancer des produits d'IoT pour la 5G, les technologies de réseau étendu à basse consommation (pour la connexion de capteurs dans l'Internet des objets) et C-V2X, qui est la base de communication pour la conduite autonome.

« Nous nous sommes engagés à créer un monde meilleur grâce à l'IdO et je suis fier de voir que Quectel bénéficie d'un soutien aussi fort. Nous continuerons à nous concentrer sur la fourniture des meilleurs produits et sur l'assistance à nos clients, » a déclaré Patrick Qian, PDG de Quectel.

Quectel Wireless Solutions est le leader mondial de la fourniture de modules d'IdO, avec un large portefeuille de produits couvrant les technologies sans fil les plus récentes de 5G, LTE/LTE-A, NB-IdO/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. Les produits de Quectel sont largement utilisés dans les domaines de l'IdO et de la communication entre machines (M2M), notamment le paiement intelligent, la télématique et les transports, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance de l'environnement.

