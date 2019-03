Les agences Standard & Poor's et Moody's confirment les notations « BBB- » et « Baa3 » pour Yanfeng Automotive Interiors

SHANGHAI, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- Yanfeng Global Automotive Interior Systems Co, Ltd. (YFAI) a annoncé que S&P Global Ratings (Standard and Poor's) et Moody's Investors Service (Moody's) avaient confirmé les notes « BBB- » et « Baa3 », toutes les deux assorties d'une « perspective stable ». Moody's a mis à jour sa notation le 31 janvier 2019 et S&P le 28 février 2019. C'est la troisième année consécutive que S&P et Moody's attribuent une note à l'entreprise. Les deux notations sont surveillées continuellement par les deux agences.

Standard & Poor's a réaffirmé la notation à long terme d'YFAI avec perspective stable. S&P a expliqué cette notation par des facteurs tels qu'une position solide sur le marché des intérieurs automobiles, une présence globale, des relations établies avec les principaux constructeurs automobiles, un levier d'endettement bas et une gestion financière prudente.

Moody's Investors Service a maintenu dans sa mise à jour la cote d'émetteur Baa3 avec perspective stable. Cette notation est basée sur des aspects financiers tels que la production de recettes régulière, soutenue par une position solide sur le marché global des intérieurs automobiles, ainsi que la grande diversification géographique.

« La confirmation par les agences S&P et Moody's de leur notation pour YFAI est une bonne nouvelle pour nous », a déclaré Steve Meszaros, PDG de Yanfeng Automotive Interiors. « Ces notations entérinent notre statut en tant que leader du secteur, avec un bon positionnement qui nous permet de réaliser nos objectifs stratégiques prioritaires et de servir nos clients internationaux, dans une phase de grand changement pour l'industrie automobile globale. »

« Ces notations sont la confirmation que notre entreprise est bien positionnée sur le marché global », a affirmé Michael Kleinheksel, directeur financier d'YFAI. « Nous continuons de nous concentrer sur une exécution rigoureuse et sur une efficacité améliorée pour tenir nos engagements auprès de nos clients. »

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) est le plus grand fournisseur d'aménagement intérieur pour l'automobile à l'échelle mondiale. YFAI redéfinit la manière dont les automobilistes se détendent, travaillent et jouent à l'intérieur de leur véhicule, aujourd'hui et d'ici plusieurs dizaines d'années. L'entreprise, dont le siège central est situé à Shanghai, dispose d'une centaine d'usines de production et centres de technologie dans 19 pays avec plus de 33 000 salariés dans le monde entier. Ils conçoivent, développent et fabriquent des composants d'intérieur pour tous les constructeurs. Créée en 2015, Yanfeng Automotive Interiors est une coentreprise qui réunit Yanfeng, l'un des plus grands équipementiers automobiles de Chine et Adient, le leader mondial des sièges pour l'automobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.YFAI.com.

