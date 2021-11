Les Amazfit PowerBuds Pro sont nommés lauréats des prix de l'innovation du CES 2022

Le programme des prix de l'innovation du CES de cette année a reçu un nombre record de plus de 1 800 soumissions. Le programme, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)® , est un concours annuel qui récompense la conception et l'ingénierie exceptionnelles dans 27 catégories de produits technologiques grand public. Un jury d'experts de l'industrie , composé de membres des médias, de designers, d'ingénieurs et autres, a examiné les candidatures en fonction de l'innovation, de l'ingénierie et de la fonctionnalité, de l'esthétique et du design.

Ultra-compacts et légers, les Amazfit PowerBuds Pro sont plus que de véritables écouteurs stéréo sans fil (TWS) pour une qualité sonore magistrale. Ces écouteurs intelligemment conçus présentent plusieurs caractéristiques de santé et de bien-être, notamment un capteur de fréquence cardiaque PPG intégré à l'oreille, qui permet de surveiller la santé pendant l'exercice, avec des données facilement accessibles du bout des doigts. Ce sont également les premiers écouteurs à introduire la reconnaissance automatique de la course à pied et les alertes de posture de la colonne cervicale pour aider à améliorer la posture, soulager les douleurs cervicales et les maux de tête, et prévenir les problèmes à long terme de la colonne cervicale.

Dotés d'une technologie de pointe, les PowerBuds Pro d'Amazfit sont équipés d'une puissante fonction d'annulation active du bruit multi-scénario allant jusqu'à 40 dB, d'une protection auditive intelligente, d'une fonction de réduction du bruit des appels à six microphones et d'une batterie d'une capacité élevée allant jusqu'à 30 heures, offrant une expérience audio de qualité supérieure et une surveillance de la santé tout en un.

Les PowerBuds Pro d'Amazfit ne représentent pas seulement une percée dans la technologie des écouteurs, ils enrichissent également l'écosystème de produits d'Amazfit, s'alignant sur la vision de la société qui consiste à repousser les limites de la technologie pour créer des dispositifs intelligents innovants et efficaces qui inspirent un mode de vie sain.

