Les ambassadeurs Wetland de GAC Motor préservent l'eau et la faune dans la région du Hoh Xil

XINING, Chine, 6 septembre 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, fabricant automobile leader en Chine, a organisé un deuxième séjour à la Réserve naturelle nationale de Sanjiangyuan (SNNR), dans le cadre de son programme Wetland Ambassador actuellement en cours (le « Programme »). Une équipe de 25 ambassadeurs Wetland a pénétré profondément dans la région du Hoh Xil pour mener une étude de biodiversité sur les espèces du plateau, et a poursuivi en participant à l'élaboration de la protection écologique du parc national de Sanjiangyuan.

GAC Motor distribue des approvisionnements et apporte un soutien au SNNR depuis le lancement du Programme en 2017. En juillet, la première équipe d'ambassadeurs a délivré 20 SUV GS8 pour participer aux opérations quotidiennes du SNNR. Lors de cette dernière visite, les ambassadeurs ont effectué des dons d'approvisionnements à la station de protection de Sonam Dargye, dans le Hoh Xil. Il s'agit du cinquième séjour à la SNNR depuis le lancement de ce programme.

Le matin du 30 août, des bénévoles se sont rendus à l'Administration de la Réserve naturelle nationale du Hoh Xil dans la province du Qinghai pour étudier et échanger. Plus tard, ils ont visité le Musée du lac salé du Qinghai pour comprendre en profondeur le statut écologique de la Réserve du Hoh Xil, ainsi que ses caractéristiques. Plusieurs formes d'actions de protection écologique, telles que des explorations sur place, des livraisons de matériaux, des observations des antilopes tibétaines, et des prises d'eau à la source ont été lancées selon les caractéristiques de la réserve naturelle. Le 31 août, les ambassadeurs Wetland de GAC Motor sont arrivés à la station de protection de Sonam Dargye, et ont effectué des dons d'équipements de patrouille en montagne tels que des tentes, des uniformes de patrouille, des treuils, et d'autres équipements de patrouille pour les aider à mieux travailler et à améliorer l'efficacité de leur travail.

Comme l'a affirmé le directeur général de GAC Motor Yu Jun, en tant que marque automobile chinoise hautement consciente de la fierté et de la mission nationales, GAC Motor a activement répondu en soutenant la construction du parc national de Sanjiangyuan, afin de fournir un important effort pour bâtir une barrière de sécurité écologique nationale. En organisant cet événement, GAC Motor a amené les bénévoles à se rendre dans la région du Hoh Xil, où ils ont pris conscience de la fragilité de l'environnement écologique local, ainsi que des précieuses ressources naturelles, ce qui a les a incités à développer un plus grand sens de la mission et de la responsabilité.

La stratégie écologique de GAC Motor se reflète également dans tous les aspects des opérations quotidiennes de la société. GAC Motor applique des technologies écologiques et durables sur toute sa chaîne de production. GAC Motor a bâti une usine écologique de classe mondiale ainsi qu'un système de fabrication de véhicules doté d'une protection environnementale écologique et éco-énergétique, et a élaboré un modèle type de développement global et équilibré de marques chinoises. En adoptant des matériaux respectueux de l'environnement, GAC Motor élimine les substances dangereuses et les émissions de poussière en usine, afin de réduire la pollution atmosphérique. Pour réduire l'impact du bruit sur l'environnement et le corps humain, la société a recours à une ligne de production entièrement fermée dotée d'une réduction du bruit et d'une prévention de la poussière, devenant ainsi la première marque chinoise à remporter la médaille d'or dans le cadre de l'évaluation des éco-véhicules C-ECAP China.

En tant que constructeur automobile socialement responsable, GAC Motor s'engage à assumer des responsabilités sociales et à participer à des projets de bien-être social, afin de créer une vie de mobilité agréable pour ses clients.

À propos de GAC Motor

Fondé en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group, qui occupe la 238e place parmi les sociétés du Fortune Global 500. La société conçoit et fabrique des véhicules de qualité haut de gamme, ainsi que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Depuis cinq années consécutives, GAC Motor se positionne à la première place parmi toutes les marques chinoises dans la région Asie-Pacifique, selon une étude réalisée par J.D. Power sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality Study SM - IQS). Ce classement met en évidence la stratégie de l'entreprise, centrée sur la qualité, depuis la recherche et le développement (R&D) novateurs jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les services.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/GACMotor



Instagram : https://www.instagram.com/gac_motor



Twitter : https://www.twitter.com/gac_motor

Contact médias :

Sukie Wong



+86-186-8058-2829



GACMotor@126.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/739379/GAC_Motor_GS8.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/739378/GAC_Motor_Sonam_Dargye.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/739377/Tibetan_antelope_Hol_Xil.jpg