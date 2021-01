Les appareils mobiles dépassent les attentes en 2020 avec 143 G$ dépensés dans les applications

SAN FRANCISCO, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- App Annie, l'entreprise spécialisée dans les données et l'analyse du marché mobile qui aide les marques et les éditeurs à créer des expériences gagnantes sur appareil mobile, a publié aujourd'hui le rapport The State of Mobile 2021. Cette évaluation annuelle donne un aperçu de l'importance globale des appareils mobiles dans les industries et l'économie mondiale.

L'année 2020 a donné lieu à une accélération de l'adoption des appareils mobiles, les consommateurs utilisant leurs appareils mobiles pour se connecter, travailler, apprendre, jouer et s'évader malgré les restrictions qu'imposait la pandémie de COVID-19 à leur mode de vie. Les consommateurs ont dépensé 143 milliards de dollars dans les applications mobiles en 2020, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2019. Les principaux marchés à l'origine de ces dépenses comprennent la Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni.

Voici quelques-unes des principales conclusions de l'analyse :

Le temps passé sur les appareils mobiles a explosé :

Le jeu sur appareil mobile demeure inégalé :

Temps consacré, en fonction des générations :

Les applications de réseautage social sont au-devant de la scène :

Les appareils mobiles alimentent l'industrie de la publicité :

Le financement est demeuré important :

The State of Mobile 2021 montre comment naviguer dans les tendances macro-économiques et démographiques, ce qui aide à déterminer les marques et les éditeurs de premier plan qui mènent les domaines du jeu, de la technologie financière, de la vente au détail, des médias sociaux et de la vidéo, entre autres.

« Le monde a changé pour toujours. Alors que les gens restent chez eux partout dans le monde, nous avons vu les habitudes en matière d'appareils mobiles s'accélérer de trois ans », a déclaré Theodore Krantz, président-directeur général d'App Annie.

Selon James Cordery, responsable de la stratégie de marketing de la performance chez Deliveroo, « En 2020, nous avons été en mesure de nous concentrer sur l'exécution de stratégies mobiles qui ont vraiment produit une croissance incrémentielle pour Deliveroo. Grâce à App Annie, nous avons pu associer les connaissances des consommateurs au contexte du marché pour prendre des décisions qui ont eu une grande incidence sur notre performance. »

Cette année, avec une toute nouvelle expérience interactive, le rapport donne un aperçu des narratifs clés concernant les appareils mobiles dans 11 industries et 30 pays. L'analyse et les estimations de ce rapport sont fondées sur des renseignements obtenus à l'aide d'App Annie Intelligence.

Lisez l'édition complète de The State of Mobile 2021 ici.

