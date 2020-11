Les architectes japonais de NIKKEN SEKKEI battent tous les records avec un tout nouveau design mis sur pied à Dubaï

- À Dubaï, One Za'abeel, conçu par NIKKEN SEKKEI, abrite le plus long bâtiment en porte-à-faux du monde, The Link, haut de 226 mètres et pesant plus de 9 500 tonnes

DUBAÏ, Émirats arabes unis et TOKYO, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Des représentants de NIKKEN SEKKEI LTD (https://www.nikken.co.jp/en/), la plus grande agence d'architecture, d'ingénierie et d'aménagement urbain, ont célébré l'élévation du plus long bâtiment en porte-à-faux au monde, The Link, à sa position définitive à 100 mètres au-dessus du sol à Dubaï, un exploit d'ingéniosité architecturale. Le bâtiment en question relie désormais les deux tours de l'emblématique One Za'abeel.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202010296453-O1-P3OTKV9b)

(Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202010296453?p=images)

La structure en porte-à-faux de 226 mètres de haut et 9 500 tonnes relie les deux tours de l'emblématique One Za'abeel, symbole de l'ambition, de l'innovation et de l'esprit pionnier de Dubaï. La dernière partie de The Link a été élevée à sa position définitive, achevant ainsi un projet de NIKKEN SEKKEI qui a commencé en 2014.

Le concept du design du nouvel immeuble emblématique, qui se trouve au cœur de Dubaï, a été imaginé par des architectes et des ingénieurs de NIKKEN SEKKEI. L'entreprise a conçu un bâtiment en porte-à-faux qui est « à l'extérieur » des tours et non « à l'intérieur », comme c'est le cas la plupart du temps avec un pont construit entre le sommet des tours pour un effet de flottement.

Le projet était unique en raison de sa complexité, qui découlait de la volonté de concevoir le plus long bâtiment en porte-à-faux au monde, situé entre deux tours, à 100 mètres au-dessus d'une autoroute à six voies très fréquentée.

Pour voir l'élévation du bâtiment en accéléré, regardez la vidéo suivante : https://youtu.be/DScqHMe-TkA.

Tadao Kamei, PDG de NIKKEN SEKKEI, a déclaré : « Dubaï a l'habitude des superlatifs, surtout quand il s'agit de son paysage emblématique. Notre mission était donc d'imaginer un concept et un design absolument uniques et représentatifs de la détermination de l'Émirat à être une ville du futur. »

« Compte tenu de la complexité du design et des techniques de construction, Dubaï est peut-être l'un des seuls endroits au monde où ce bâtiment aurait pu être construit. »

Conçu par Ithra Dubai, une filiale entièrement détenue par l'entreprise Investment Corporation of Dubai, l'aménagement polyvalent comprendra des bureaux, un hôtel de luxe et de grand luxe, un centre commercial, des divertissements et des unités résidentielles haut de gamme.

The Link offrira quant à lui plusieurs attractions, dont des restaurants étoilés au guide Michelin, des terrasses d'observation idéales pour prendre des photos panoramiques, et une piscine à débordement, le tout créant une destination qui s'adresse à des modes de vie uniques.

SOURCE NIKKEN SEKKEI LTD