Les associations de l'industrie des services financiers aux États-Unis en appellent au gouvernement américain pour qu'il appuie la priorisation par le G20 du vieillissement mondial en tant que domaine d'intérêt collectif constant pour le G20

WASHINGTON, 3 mai 2019 /PRNewswire/ -- Quatre des plus grandes associations américaines représentant les prestataires de produits et de services financiers liés aux retraites ont cette semaine demandé au gouvernement des États-Unis d'appuyer officiellement les efforts de la présidence japonaise du G20 en 2019 insistant sur les problèmes communs provoqués par le vieillissement des populations des nations membres du G20.

L'American Council of Life Insurers (Conseil américain des assureurs sur la vie), l'Insured Retirement Institute (Institut d'assurance retraite), l'Investment Company Institute (Institut des sociétés d'investissement) et la Securities Industry and Financial Markets Association (Association de l'industrie des valeurs mobilières et des marchés financiers) ont écrit au Département du Trésor américain qui représente les États-Unis à la voie financière du G20 où cette question est débattue.

Dans cette lettre, les associations en appellent aux États-Unis pour qu'ils s'expriment en tant que « fermes défenseurs de mesures d'incitation à la promotion de l'épargne-retraite par l'intermédiaire du secteur privé, dans le contexte de la question soulevée par la présidence japonaise du G20. » La lettre a souligné l'importance d'offrir des mesures incitatives au secteur privé et aux mécanismes d'épargne-retraite autofinancée afin de donner aux particuliers les moyens d'épargner. Cette lettre a par ailleurs fait observer l'appui que cette proposition a déjà reçu au Japon à travers le processus consultatif officiel des affaires, le « Business 20 ».

La présidence du G20 par le Japon a accentué de façon significative l'importance d'études et d'analyses supplémentaires des politiques concernant le vieillissement et la garantie pour les personnes de la sécurité de leurs retraites, ceci constituant des problèmes majeurs pour tous les gouvernements du G20.

L'American Council of Life Insurers (ACLI, Conseil américain des assureurs sur la vie) plaide au nom de ses 280 sociétés membres se consacrant à fournir des produits et des services qui assurent la promotion de la sécurité des finances et des retraites de leurs clients. 90 millions de familles américaines dépendent de nos membres pour l'assurance vie, les pensions, les plans de retraite, l'assurance soins de longue durée, l'assurance invalidité, la réassurance, la prise en charge des soins dentaires et soins de la vue, ainsi que d'autres avantages complémentaires. L'ACLI représente ses sociétés membres dans des tribunes au niveau étatique, fédéral et international en ce qui concerne une politique des pouvoirs publics qui défend la place de marché du secteur et les familles qui dépendent de produits des assureurs pour leur tranquillité d'esprit. Les membres de l'ACLI représentent 95 pour cent des actifs du secteur aux États-Unis.

Pour en apprendre davantage, visitez acli.com et notre blogue ACLI Perspectives à acli.com/perspectives.

